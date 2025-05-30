Top.Mail.Ru
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)

28 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 1
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 2
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 3
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 4
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Кмоплектация
трещотка
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 2
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 3
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 4
  • Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)
2 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Кмоплектация
трещотка
Мин. размер ключей, мм
19
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х3
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)

Набор из 8 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14898 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Ключи качественные, прочные, но из-за встроенной трещотки бывает не подлезть к гайке или болту, расположенной близко к стенке или кронштейну. Приходится применять обычные ключи.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Олеся М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала папе. Очень понравилось, был в восторге
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
посмотрим в использовании.посмотрел все отлично все работает удобно HONDA HR-V крутили гайки спасибо и производителю и продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор ,домой в гараж .)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
владимир

Достоинства:


Комментарий:
Только получил, поэтому первое впечатление, не более. Ключи добротные, гладкие, без каких-либо зазубрин, лишних отливов. Даже жаль применять по назначению(шутка, жду не дождусь). Очень хороший набор с нужными размерами. Надеюсь, не подведут в работе.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала по просьбе мужа. Остался очень доволен. Удобно, чо сам органайзер, в котором находятся ключи можно повесть на стену( предусмотрены петли)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный. Люфтов не обнаружил. В работе пока не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ключи, пока не обломились. Чехол прорывается насквозь сам по себе просто от веса ключей
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Но есть сомнения в некоторых ключах, слабоватые трещётки.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде качество не плохое,в деле не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
набор ключей мне понравился попробовал в деле всё хорошо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ключи. Доставили быстро, без задержек. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Набор хороший. Посмотрим насколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент,мужу очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобно.трещётками срывать гайки конечно не надо,а так своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на вид очень даже не плохо в работе протестирюю
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
крутить не пробовал но все четко без люфтов. размеры ключей совпадают. удобная упаковка можно и в машину положить и на стену прикрутить.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее, скорее подойдёт для домашнего использования, трещотки на всех вроде работают, но на гайках и болтах не пробовал, в целом товар пришел вовремя, упакован, чехол для ключей хороший, ключи немного в масле возможно заводское чтобы не ржавели)
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественные,, посмотрим как в работе.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие в работе покажут себя
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу на подарок, набор очень понравился, то что надо.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
ключи на вид очень хорошие, в работе непроверял.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владислав Малков

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие трещетки.Зятю подарок понравился)
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Семенов А.

Достоинства:


Комментарий:
норм.ещё не пробовал в работе.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ключами доволен свою функцию выполняют!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
кайфовые ключики, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Ключи хорошие, крепкие, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный. ключи очень качественные. муж подарок оценил, пользуется с удовольствием.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Кмоплектация
трещотка
Мин. размер ключей, мм
19
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из 8 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14898 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Ключи качественные, прочные, но из-за встроенной трещотки бывает не подлезть к гайке или болту, расположенной близко к стенке или кронштейну. Приходится применять обычные ключи.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Олеся М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала папе. Очень понравилось, был в восторге
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
посмотрим в использовании.посмотрел все отлично все работает удобно HONDA HR-V крутили гайки спасибо и производителю и продавцу
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор ,домой в гараж .)
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
владимир

Достоинства:


Комментарий:
Только получил, поэтому первое впечатление, не более. Ключи добротные, гладкие, без каких-либо зазубрин, лишних отливов. Даже жаль применять по назначению(шутка, жду не дождусь). Очень хороший набор с нужными размерами. Надеюсь, не подведут в работе.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала по просьбе мужа. Остался очень доволен. Удобно, чо сам органайзер, в котором находятся ключи можно повесть на стену( предусмотрены петли)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект полный. Люфтов не обнаружил. В работе пока не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ключи, пока не обломились. Чехол прорывается насквозь сам по себе просто от веса ключей
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Но есть сомнения в некоторых ключах, слабоватые трещётки.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
вроде качество не плохое,в деле не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
набор ключей мне понравился попробовал в деле всё хорошо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ключи. Доставили быстро, без задержек. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Набор хороший. Посмотрим насколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент,мужу очень понравился.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобно.трещётками срывать гайки конечно не надо,а так своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на вид очень даже не плохо в работе протестирюю
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
крутить не пробовал но все четко без люфтов. размеры ключей совпадают. удобная упаковка можно и в машину положить и на стену прикрутить.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление хорошее, скорее подойдёт для домашнего использования, трещотки на всех вроде работают, но на гайках и болтах не пробовал, в целом товар пришел вовремя, упакован, чехол для ключей хороший, ключи немного в масле возможно заводское чтобы не ржавели)
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественные,, посмотрим как в работе.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие в работе покажут себя
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу на подарок, набор очень понравился, то что надо.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
ключи на вид очень хорошие, в работе непроверял.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владислав Малков

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие трещетки.Зятю подарок понравился)
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Семенов А.

Достоинства:


Комментарий:
норм.ещё не пробовал в работе.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ключами доволен свою функцию выполняют!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
кайфовые ключики, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Ключи хорошие, крепкие, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный. ключи очень качественные. муж подарок оценил, пользуется с удовольствием.


Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-19 мм, 8 шт., CrV Matrix (14898) - стоимость товара 2230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...