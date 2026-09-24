Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 649137
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 830 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х5
Вес, кг.
1.23
Описание товара Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)
Набор комбинированных ключей 6-22 мм GROSS 12 шт. 15149 изготовлен из CrV стали твердостью 45-48 HRC методом холодной штамповки. Поставляется в чехле для хранения и транспортировки. Каждый ключ находится в отдельном кармане. Имеет кольцевой зев (12 граней) с одной стороны и открытый зев с другой стороны. Хромоникелевое покрытие защищает ключ от коррозии. Для удобства использования угол наклона кольцевого зева составляет 15 градусов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитНабор инструментов Stayer Professional 25135-H39
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитНабор напильников ЗУБР 16651-20-H5, 200 мм, 5 предметов
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНабор выколоток Kraftool Grand-6 21075-H6, 6 предметов
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитНабор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предм...
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитНабор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитНабор напильников Kraftool ALLIGATOR 16905, 200 мм, двухкомпонен...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитНабор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей Kraftool 27033-H8C_z01, 8 - 24 мм,...
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитНабор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 2...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хро...
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитНабор комбинированных и разводных гаечных ключей Stayer HERCULES...
-
В наличииЦена 1 940 руб. 2 250 руб.485 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета)
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 12 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей 6-22 мм GROSS 12 шт. 15149 изготовлен из CrV стали твердостью 45-48 HRC методом холодной штамповки. Поставляется в чехле для хранения и транспортировки. Каждый ключ находится в отдельном кармане. Имеет кольцевой зев (12 граней) с одной стороны и открытый зев с другой стороны. Хромоникелевое покрытие защищает ключ от коррозии. Для удобства использования угол наклона кольцевого зева составляет 15 градусов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штамп Gross (15149)