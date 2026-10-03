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Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) купить с доставкой в Москве
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Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)

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Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) - фото 1
Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
  • Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) - фото 1
  • Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 040 руб.  3 750 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347589
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)
2 040 руб. -46%
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
12
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х10х4
Вес, кг.
1.45

Описание товара Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)

Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов 27750-H12 используется при проведении ремонтных и монтажных работ в автомастерской. Он содержит торцовые головки размером от 10 до 24 мм, трещотку с 45 зубцами и удлинитель. Головки выполнены из закаленной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью и твердостью. Благодаря хромированному покрытию инструменты надежно защищены от коррозии.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
удлинитель для головок
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
12
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор STAYER STANDARD 1/2", 12 предметов 27750-H12 используется при проведении ремонтных и монтажных работ в автомастерской. Он содержит торцовые головки размером от 10 до 24 мм, трещотку с 45 зубцами и удлинитель. Головки выполнены из закаленной инструментальной стали, обладающей высокой прочностью и твердостью. Благодаря хромированному покрытию инструменты надежно защищены от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов) - купить по цене 2040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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