Набор съемников прикипевших гаек Stayer 43213-H3
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
cъемники: 9–12 мм под ключ 12 мм, 12–16 мм под ключ 14 мм, 16–22 мм под ключ 19 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 265398
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Загружаем...
2 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
cъемники: 9–12 мм под ключ 12 мм, 12–16 мм под ключ 14 мм, 16–22 мм под ключ 19 мм
Количество отверток, шт
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
614
Описание товара Набор съемников прикипевших гаек Stayer 43213-H3
Предназначены для демонтажа резьбовых соединений, если грани гайки или болта сильно деформированы. Изготовылены из высококачественной углеродистой стали. Комплектация: съемник 9–12 мм под ключ 12 мм, съемник 12–16 мм под ключ 14 мм, съемник 16–22 мм под ключ 19 мм.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
3
Инструменты в комплекте
cъемники: 9–12 мм под ключ 12 мм, 12–16 мм под ключ 14 мм, 16–22 мм под ключ 19 мм
Количество отверток, шт
нет
Страна производитель
Китай
Предназначены для демонтажа резьбовых соединений, если грани гайки или болта сильно деформированы. Изготовылены из высококачественной углеродистой стали. Комплектация: съемник 9–12 мм под ключ 12 мм, съемник 12–16 мм под ключ 14 мм, съемник 16–22 мм под ключ 19 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор съемников прикипевших гаек Stayer 43213-H3 - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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