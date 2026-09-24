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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) купить с доставкой в Москве
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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304)

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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 1
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 2
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 3
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 4
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 5
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 6
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 7
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 8
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 9
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 10
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 11
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 12
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 13
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 14
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 15
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 16
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 17
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 18
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 19
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 20
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 21
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 22
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 23
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 24
Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 1
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 2
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 3
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 4
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 5
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 6
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 7
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 8
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 9
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 10
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 11
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 12
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 13
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 14
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 15
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 16
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 17
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 18
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 19
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 20
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 21
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 22
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 23
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 24
  • Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304)
2 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х11
Вес, кг.
1.91

Описание товара Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304)

Набор пневмоинструмента Matrix 57304 включает 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с верхним бачком и шланг с быстросъемным соединением. Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров. Набор пригодится в автомастерской, на мебельном производстве, в гараже или при проведении ремонта.



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Отзывы о товаре Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Описание
Набор пневмоинструмента Matrix 57304 включает 5 предметов: промывочный пистолет, продувочный пистолет, пневмопистолет для накачки шин, краскораспылитель с верхним бачком и шланг с быстросъемным соединением. Пневмоинструменты совместимы со всеми типами компрессоров. Набор пригодится в автомастерской, на мебельном производстве, в гараже или при проведении ремонта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор пневмоинструмента, 5 предметов, быстросъемное соед., краскорасп. с верхним бачком Matrix (57304) - данный товар вы можете купить по цене 2580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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