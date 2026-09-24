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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441)

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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 1
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 2
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 3
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 4
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 5
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 6
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 7
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 8
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 9
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 10
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 11
Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 20 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 2
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 3
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 4
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 5
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 6
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 7
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 8
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 9
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 10
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 11
  • Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649139
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441)
2 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 20 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
Упаковка
чехол
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х13
Вес, кг.
3.72

Описание товара Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441)

Набор Matrix 15441 включает 20 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-32 мм, с покрытием «полированный хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Высокая деформационная стойкость — ключи изготовлены из хромованадиевой стали, а рабочие части закалены до твердости 48 HRC.
  • Защита от разрушения — полированное хромоникелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Аккуратная работа — накидные части с 12-гранным профилем охватывают всю поверхность крепежа, уменьшая риск деформации его граней.
  • Комфортная работа в ограниченном пространстве — угол наклона кольцевых зевов относительно плоскости инструментов составляет 15°, что делает монтаж крепежа более удобным.
  • Удобный чехол — ключи, размещенные в индивидуальных кармашках, не потеряются во время хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 20 шт, типоразмеры - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
Упаковка
чехол
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
20
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 15441 включает 20 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-32 мм, с покрытием «полированный хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.

Преимущества

  • Высокая деформационная стойкость — ключи изготовлены из хромованадиевой стали, а рабочие части закалены до твердости 48 HRC.
  • Защита от разрушения — полированное хромоникелевое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Аккуратная работа — накидные части с 12-гранным профилем охватывают всю поверхность крепежа, уменьшая риск деформации его граней.
  • Комфортная работа в ограниченном пространстве — угол наклона кольцевых зевов относительно плоскости инструментов составляет 15°, что делает монтаж крепежа более удобным.
  • Удобный чехол — ключи, размещенные в индивидуальных кармашках, не потеряются во время хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6-32 мм, 20 шт., CrV, полированный хром Matrix (15441) – стоимость товара 2590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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