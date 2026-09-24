Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключ, вороток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
В наличии
Код товара: 649205
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2 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключ, вороток
Упаковка
пакет
Тип гаечных ключей
трубчатые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
600
Описание товара Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779)
Набор торцевых усиленных ключей-трубок 9шт, CrV STELS 13779 представляет собой комплект прочных и долговечных в работе двусторонних инструментов для работы с болтами и шпильками, особенно, расположенными в труднодоступных местах. Для предотвращения утери компонентов при хранении и транспортировке предусмотрен удобный чехол.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключ, вороток
Упаковка
пакет
Тип гаечных ключей
трубчатые
Страна производитель
Китай
Набор торцевых усиленных ключей-трубок 9шт, CrV STELS 13779 представляет собой комплект прочных и долговечных в работе двусторонних инструментов для работы с болтами и шпильками, особенно, расположенными в труднодоступных местах. Для предотвращения утери компонентов при хранении и транспортировке предусмотрен удобный чехол.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей трубчатых торцевых усиленных, 6-24 мм, 9 шт, CrV Stels (13779) - стоимость товара 2530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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