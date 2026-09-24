Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974)
Набор инструментов Kraftool - это универсальный комплект, который идеально подходит для различных видов работ. Он включает в себя 35 предметов, обеспечивая необходимый арсенал для выполнения широкого спектра задач, будь то ремонт, монтаж или техническое обслуживание. Комплект оснащен битами и трещоточным ключом, что делает его исключительно удобным для работы в труднодоступных местах. Все инструменты изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность и надежность при использовании. Набор специально разработан для удобства и эффективности: благодаря посадке бит 1/4 дюйма и шестигранным наконечникам, все инструменты идеально подходят для работы с крепежом разного типа. Важной особенностью набора является его компактность и легкость, ведь вес всего комплекта составляет всего 0,5 кг. Это делает его очень удобным для транспортировки и хранения, особенно в условиях ограниченного пространства. Набор инструментов Kraftool будет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в домашнем пользовании, обеспечивая высокую точность и качество работы.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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