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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
35
Инструменты в комплекте
биты, трещеточный ключ
Кмоплектация
трещотка, кейс, набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974)
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
35
Инструменты в комплекте
биты, трещеточный ключ
Кмоплектация
трещотка, кейс, набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
SL 3, 4, 5, 6
Посадка бит
1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х3
Вес, г.
550

Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974)

Набор инструментов Kraftool - это универсальный комплект, который идеально подходит для различных видов работ. Он включает в себя 35 предметов, обеспечивая необходимый арсенал для выполнения широкого спектра задач, будь то ремонт, монтаж или техническое обслуживание. Комплект оснащен битами и трещоточным ключом, что делает его исключительно удобным для работы в труднодоступных местах. Все инструменты изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность и надежность при использовании. Набор специально разработан для удобства и эффективности: благодаря посадке бит 1/4 дюйма и шестигранным наконечникам, все инструменты идеально подходят для работы с крепежом разного типа. Важной особенностью набора является его компактность и легкость, ведь вес всего комплекта составляет всего 0,5 кг. Это делает его очень удобным для транспортировки и хранения, особенно в условиях ограниченного пространства. Набор инструментов Kraftool будет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в домашнем пользовании, обеспечивая высокую точность и качество работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
35
Инструменты в комплекте
биты, трещеточный ключ
Кмоплектация
трещотка, кейс, набор бит H/HEX (шестигранник), набор бит Ph (крест), набор бит Pz (крест), набор бит SL (шлиц), набор бит Torx
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
SL 3, 4, 5, 6
Посадка бит
1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Kraftool - это универсальный комплект, который идеально подходит для различных видов работ. Он включает в себя 35 предметов, обеспечивая необходимый арсенал для выполнения широкого спектра задач, будь то ремонт, монтаж или техническое обслуживание. Комплект оснащен битами и трещоточным ключом, что делает его исключительно удобным для работы в труднодоступных местах. Все инструменты изготовлены из высококачественных материалов, гарантирующих долговечность и надежность при использовании. Набор специально разработан для удобства и эффективности: благодаря посадке бит 1/4 дюйма и шестигранным наконечникам, все инструменты идеально подходят для работы с крепежом разного типа. Важной особенностью набора является его компактность и легкость, ведь вес всего комплекта составляет всего 0,5 кг. Это делает его очень удобным для транспортировки и хранения, особенно в условиях ограниченного пространства. Набор инструментов Kraftool будет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в домашнем пользовании, обеспечивая высокую точность и качество работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Отзывы


Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 35, 35 предметов (27974) – стоимость товара 2390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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