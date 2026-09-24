Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-51, 51 предмет (25691)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
51
Инструменты в комплекте
биты, отвертка-битодержатель
Кмоплектация
Биты, SL, SL1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 7 шт; Биты, PH, PH000, 00, 0, 1, 4 шт; Биты, TORX, TORX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 10 шт; Биты, HEX, HEX 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 9 шт; Биты, TORX HOLE, TH 7, 8, 9, 10, 15, 20, 6 шт; Биты, PZ, PZ 000, 00, 0, 1, 2, 5 шт; Биты, HEX HOLE, 2, 2.5, 3, 4, 4 шт; Биты, HEX BOLE, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 шт; Отвертка-битодержатель, 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 719266
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Характеристики
Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
51
Инструменты в комплекте
биты, отвертка-битодержатель
Кмоплектация
Биты, SL, SL1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 7 шт; Биты, PH, PH000, 00, 0, 1, 4 шт; Биты, TORX, TORX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 10 шт; Биты, HEX, HEX 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 9 шт; Биты, TORX HOLE, TH 7, 8, 9, 10, 15, 20, 6 шт; Биты, PZ, PZ 000, 00, 0, 1, 2, 5 шт; Биты, HEX HOLE, 2, 2.5, 3, 4, 4 шт; Биты, HEX BOLE, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 шт; Отвертка-битодержатель, 1 шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
50
Тип бит
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, HEX 0.7, HEX 1.3, HEX 2, HEX 3, SL1, TORX 3, TORX 4, TORX 5, HEX 0.9, HEX 1.5, TORX HOLE TH 7, TORX HOLE TH 8, TORX HOLE TH 9, TORX HOLE TH 10, TORX HOLE TH 15, PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1, PZ 2, HEX HOLE 2, HEX HOLE 2.5, HEX HOLE 3, HEX HOLE 4, HEX BOLE, 1.5, HEX BOLE, 2, HEX BOLE, 2.5, HEX BOLE, 3, HEX BOLE, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х4
Вес, г.
409
Описание товара Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-51, 51 предмет (25691)
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-51 со сменными битами 51 предмет 25691 - специальный набор c расширенной комплектацией для всех видов прецизионных работ в электронике и электромеханике. Инструменты набора выполнены из качественной и прочной легированной стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию. Наличие на рукоятке зон быстрого, точного и силового вращения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
51
Инструменты в комплекте
биты, отвертка-битодержатель
Кмоплектация
Биты, SL, SL1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 7 шт; Биты, PH, PH000, 00, 0, 1, 4 шт; Биты, TORX, TORX 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 10 шт; Биты, HEX, HEX 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 9 шт; Биты, TORX HOLE, TH 7, 8, 9, 10, 15, 20, 6 шт; Биты, PZ, PZ 000, 00, 0, 1, 2, 5 шт; Биты, HEX HOLE, 2, 2.5, 3, 4, 4 шт; Биты, HEX BOLE, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 шт; Отвертка-битодержатель, 1 шт.
Упаковка
пластиковый бокс
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
50
Тип бит
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, HEX 0.7, HEX 1.3, HEX 2, HEX 3, SL1, TORX 3, TORX 4, TORX 5, HEX 0.9, HEX 1.5, TORX HOLE TH 7, TORX HOLE TH 8, TORX HOLE TH 9, TORX HOLE TH 10, TORX HOLE TH 15, PZ 000, PZ 00, PZ 0, PZ 1, PZ 2, HEX HOLE 2, HEX HOLE 2.5, HEX HOLE 3, HEX HOLE 4, HEX BOLE, 1.5, HEX BOLE, 2, HEX BOLE, 2.5, HEX BOLE, 3, HEX BOLE, 4
Страна производитель
Китай
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-51 со сменными битами 51 предмет 25691 - специальный набор c расширенной комплектацией для всех видов прецизионных работ в электронике и электромеханике. Инструменты набора выполнены из качественной и прочной легированной стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию. Наличие на рукоятке зон быстрого, точного и силового вращения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-51, 51 предмет (25691) - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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