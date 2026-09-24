Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с шаром, сатинированные Gross (16403)
Оригинальный товар
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Характеристики
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
В наличии
Код товара: 649118
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1 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х13х4
Вес, г.
420
Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с шаром, сатинированные Gross (16403)
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с шаром, сатинированные Gross (16403)
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Бренд
Количество предметов, шт
9
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Тайвань
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с шаром, сатинированные Gross (16403)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с шаром, сатинированные Gross (16403) - купить по цене 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с шаром, сатинированные Gross (16403)