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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35)
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
4
Посадка бит
1/4 дюйма
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х4
Вес, г.
740

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35)

Универсальный набор инструмента ЗУБР Профессионал Компакт-35, 35 предметов 27642-H35 представляет собой профессиональный набор инструмента для монтажных, ремонтных и строительных работ. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость в износу и долгий срок службы. Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе для рационального хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
4
Посадка бит
1/4 дюйма
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента ЗУБР Профессионал Компакт-35, 35 предметов 27642-H35 представляет собой профессиональный набор инструмента для монтажных, ремонтных и строительных работ. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость в износу и долгий срок службы. Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе для рационального хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный ЗУБР Компакт-35, 35 предметов Профессионал (27642-H35) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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