Набор инструментов Bort BTK-100 93723521
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-100 93723521
Набор ручного инструмента BTK-100, состоящий из 100 наименований - это наилучший презент для мужчины, а также удачное вложение в жизнь дома. С помощью этих инструментов вы сможете выполнить любые сантехнические работы, заменить или отремонтировать электрику, собрать деревянные конструкции. В набор входит молоток для забивания гвоздей, рулетка для замеров, набор бит, а также другие компоненты, без которых сложно представить домашнюю работу. Инструменты помещены в прочный и стильный кейс, который удобно брать с собой в дорогу. Каждый элемент изготовлен из прочных материалов, в основе которых лежит хромированная сталь. Ножовка по металлу полотно 150 мм, Бита 50 мм 10 шт. (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6, T20, T25), Тестер, Нож, Лезвия для ножа 5 шт., Отвертка 100 мм 2 шт. (SL, PH2), Отвертка-держатель для бит 75 мм, Часовая отвертка 50 мм 4 шт. (PH0, PH1, SL1, SL1,2), Ключ имбусовый 8 шт. размер 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм, Молоток слесарный вес 300 г, Клещи переставные, максимальный развод губок 30 мм, Ключ разводной 250 мм, максимальный развод губок 25 мм, Плоскогубцы 160 мм, Бокорезы 160 мм, Изолента, Рулетка 5м, Набор крепежный (дюбели, шурупы) 60 шт., Кейс.
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Теги товара: с отвертками
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Достоинства:
Комментарий:
по цене и качество, пока устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок, папа остался доволен, много различных видов инструмента, хорошее качество. В хозяйстве точно пригодится.
Достоинства:
Комментарий:
в целом набор хороший, но биты поменять надо сразу.
Достоинства:
Комментарий:
качество посредственность, но как подручный инструмент, вместе и в одной коробочке. очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, комплект отличный
Достоинства:
Комментарий:
Супер набор, должен быть в каждом доме, все необходимые инструменты для мелкого ремонта и устранения неполадок! Качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный, для подарка самый раз. Инструмент качественный
Достоинства:
Комментарий:
брал другу в подарок, доволен, очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, все необходимое есть
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор инструментов Всё работает Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок мужу, понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор для непритязательных мастеров. Большой ассортимент и выбор инструмента. Но! Не очень аккуратно выполнен. Резинки, заусенки... Разводной ключ например совсем "не разводится". Сыну 10 лет сгодится - не так часто пользуется. Для постоянной работы не советую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный набор. Для дома самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор для этой цены. Инструмент прочный, хватает для всех мелких работ дома
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор,муж остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Подарил сыну для работ по дому. Вроде понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Заказывала на подарок сыну, ему очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок,на вид неплохие
Достоинства:
Комментарий:
хороший подарок,не жаловались.
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. все доставлено было в срок и упаковка целая. по качеству материала не совсем одариваемому понравилось
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги супер набор , для дома самое то
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор инструментов
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время ещё не пользовалс
Достоинства:
Комментарий:
Набор пока показал хорошо, единственное, это качество пластика самого чемодана изнутри стало хуже, есть чемодан этой же фирмы, сравнить могу
Достоинства:
Комментарий:
набор чисто в квартиру, по минимуму что то подкрутить
Достоинства:
Комментарий:
Набор на все случаи жизни. Но не для постоянных работ. Иметь дома для кратковременного ремонта, чтобы всё было под рукой.
Достоинства:
Хороший комплект, продуманны детали.
Недостатки:
Не знаю
Комментарий:
Такой набор полезен даже тем, у кого уже есть обширный список инструментов. Для экстренных случаев можно схватить и побежать. Он компактный и можно хранить где-то поближе. А не открывать в случае чего из дальней кладовки. Инструменты подобраны грамотно. В использовании удобные.
Достоинства:
Качественный, удобный, грамотный
Недостатки:
Не нахожу
Комментарий:
Начну с кейса, плотный качественный пластик, в таком виде хранить и удобнее, и безопаснее. Внутри для всего есть крепления. Инструментов много разных, все качественно, все отлично. Всегда лежит на видном месте, теперь мелкие задачи типо подтянуть дверцу шкафчика выполняю сразу. Все соответствует.
Достоинства:
Цена, качество, удобство
Недостатки:
Я не нашел такого
Комментарий:
Качество набора в целом меня устраивает. Кейс в комплекте удобный, все стоит по своим местам. Не трачу лишнего времени на поиск. В работе удобный. Есть все что нужно. Изначально покупал для переезда, разобрать, собрать и тд. Но после оставил себе, оказалось, что это очень удобно, когда все в одном. Дома такое всегда пригодится.
Достоинства:
Классный набор, справляюсь с его помощью со всем сама
Недостатки:
Не вижу
Комментарий:
Все что мне нужно по дому делаю с ним, другого ничего нет. Да и не надо в принципе, такого выбора хватает для жизни. А кому не нравится пусть придут и сами перелают! Для каждой штучки в кейсе свое место, все видно и ничего не теряется. Девочки, берем!
Достоинства:
Инструмент разнообразный, точно найдётся нужный.
Недостатки:
Нет такого
Комментарий:
Инструменты хорошие, кейс удобный, смело могу рекомендовать. Сам долго сомневался, зря ждал. Быстрее бы купил, быстрее бы начал. В руках лежат удобно, у каждого есть свое место. Да и вообще набор такой что решит любую проблему. Подарю такой сыну, когда съедет в свою квартиру. Не набор, а палочка выручалочка какая-то.
Достоинства:
Хорошая комплектация, цена не задрана
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В быту полезный набор, по дому справляюсь без проблем. Все необходимое присутствует. Собирал с ним и мебель, и радиаторы менял, и сантехникой занимался. Отвертка крепкая. Кейс классный, в хранении удобен. Всегда видно, что где лежит. Для обычных нужд незаменимая вещь.
Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-100 93723521
Достоинства:
Комментарий:
по цене и качество, пока устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок, папа остался доволен, много различных видов инструмента, хорошее качество. В хозяйстве точно пригодится.
Достоинства:
Комментарий:
в целом набор хороший, но биты поменять надо сразу.
Достоинства:
Комментарий:
качество посредственность, но как подручный инструмент, вместе и в одной коробочке. очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, комплект отличный
Достоинства:
Комментарий:
Супер набор, должен быть в каждом доме, все необходимые инструменты для мелкого ремонта и устранения неполадок! Качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный, для подарка самый раз. Инструмент качественный
Достоинства:
Комментарий:
брал другу в подарок, доволен, очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, все необходимое есть
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор инструментов Всё работает Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок мужу, понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор для непритязательных мастеров. Большой ассортимент и выбор инструмента. Но! Не очень аккуратно выполнен. Резинки, заусенки... Разводной ключ например совсем "не разводится". Сыну 10 лет сгодится - не так часто пользуется. Для постоянной работы не советую.
Достоинства:
Комментарий:
Классный набор. Для дома самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор для этой цены. Инструмент прочный, хватает для всех мелких работ дома
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор,муж остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Подарил сыну для работ по дому. Вроде понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор. Заказывала на подарок сыну, ему очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок,на вид неплохие
Достоинства:
Комментарий:
хороший подарок,не жаловались.
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. все доставлено было в срок и упаковка целая. по качеству материала не совсем одариваемому понравилось
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги супер набор , для дома самое то
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор инструментов
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл во время ещё не пользовалс
Достоинства:
Комментарий:
Набор пока показал хорошо, единственное, это качество пластика самого чемодана изнутри стало хуже, есть чемодан этой же фирмы, сравнить могу
Достоинства:
Комментарий:
набор чисто в квартиру, по минимуму что то подкрутить
Достоинства:
Комментарий:
Набор на все случаи жизни. Но не для постоянных работ. Иметь дома для кратковременного ремонта, чтобы всё было под рукой.
Достоинства:
Хороший комплект, продуманны детали.
Недостатки:
Не знаю
Комментарий:
Такой набор полезен даже тем, у кого уже есть обширный список инструментов. Для экстренных случаев можно схватить и побежать. Он компактный и можно хранить где-то поближе. А не открывать в случае чего из дальней кладовки. Инструменты подобраны грамотно. В использовании удобные.
Достоинства:
Качественный, удобный, грамотный
Недостатки:
Не нахожу
Комментарий:
Начну с кейса, плотный качественный пластик, в таком виде хранить и удобнее, и безопаснее. Внутри для всего есть крепления. Инструментов много разных, все качественно, все отлично. Всегда лежит на видном месте, теперь мелкие задачи типо подтянуть дверцу шкафчика выполняю сразу. Все соответствует.
Достоинства:
Цена, качество, удобство
Недостатки:
Я не нашел такого
Комментарий:
Качество набора в целом меня устраивает. Кейс в комплекте удобный, все стоит по своим местам. Не трачу лишнего времени на поиск. В работе удобный. Есть все что нужно. Изначально покупал для переезда, разобрать, собрать и тд. Но после оставил себе, оказалось, что это очень удобно, когда все в одном. Дома такое всегда пригодится.
Достоинства:
Классный набор, справляюсь с его помощью со всем сама
Недостатки:
Не вижу
Комментарий:
Все что мне нужно по дому делаю с ним, другого ничего нет. Да и не надо в принципе, такого выбора хватает для жизни. А кому не нравится пусть придут и сами перелают! Для каждой штучки в кейсе свое место, все видно и ничего не теряется. Девочки, берем!
Достоинства:
Инструмент разнообразный, точно найдётся нужный.
Недостатки:
Нет такого
Комментарий:
Инструменты хорошие, кейс удобный, смело могу рекомендовать. Сам долго сомневался, зря ждал. Быстрее бы купил, быстрее бы начал. В руках лежат удобно, у каждого есть свое место. Да и вообще набор такой что решит любую проблему. Подарю такой сыну, когда съедет в свою квартиру. Не набор, а палочка выручалочка какая-то.
Достоинства:
Хорошая комплектация, цена не задрана
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В быту полезный набор, по дому справляюсь без проблем. Все необходимое присутствует. Собирал с ним и мебель, и радиаторы менял, и сантехникой занимался. Отвертка крепкая. Кейс классный, в хранении удобен. Всегда видно, что где лежит. Для обычных нужд незаменимая вещь.