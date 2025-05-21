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Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)

32 Отзывы
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 7
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 8
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 9
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 10
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 11
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 12
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 13
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 15
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 16
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 17
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
108
Комплектация
адаптер для коронок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, 108 предметов Сибртех (13389) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 530 руб.  5 666 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)
3 530 руб. -38%
5 666 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
108
Комплектация
адаптер для коронок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещеточные
Количество бит, шт
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х9
Вес, кг.
6.63

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)

Набор инструмента СИБРТЕХ 108 предметов, 1/2, 1/4 13498 изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор включает в себя самые необходимые инструменты и оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный! брала племяннику в подарок-доволен.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
набор отличный, упаковано на совесть, подойдёт даже для подарка! в деле ещё не пробовали но выглядят все замечательно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Василь Бикеев

Достоинства:


Комментарий:
давно мечтал прикупить что то подобное
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
набор хороший по составу, есть самые ходовые инструменты, и в принципе набор закроет весь спектр бытовых проблем. единственный минус - невероятно вонючий пластик коробки, скорее всего она и сломается быстро, но сами инструменты хорошего качества, тот случай, когда на составляющих не экономили, а сэкономили на коробке
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Вадим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий набор за свои деньги. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, сначала хотели сэкономить и взять китайские в 2 раза дешевле, но судя по отзывам, этот хотя бы немного внушает доверие. В итоге приехал очень весомый чемоданчик, всё целое, комплект полный. Пробовать будем по мере необходимости, трещотки крепкие по первому ощущению
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Ильнар Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор.мне понравились
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот набор и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор инструментов, есть все необходимое. Качественный металл
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
пока все нормально, сильно не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло целое, ещё не использовал, но на вид хороший набор
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Набор пришел целый , все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор все соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Заира Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные инструменты. Папе понравилось
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок отцу, он доволен
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Гвоздев М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, похожий от "Все Инструменты" стоит вдвое дороже
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Набор мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Получил набор вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Демьян Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор оказался очень удобным и функциональным. Качество сборки на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Савелий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Этот набор превзошёл все мои ожидания! Качество просто отличное, и он идеально подходит для моих нужд. Я долго искал что-то подобное и очень рад, что выбрал именно его
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар был заказан на день рождения, понравился, всё пришло целое и тяжёлое, надеемся и качество не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам. Особенно понравилось, как удобно он лежит в руке и насколько легко с ним работать
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Ильнур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
купили в подарок. Он в восторге, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Богданов А.

Достоинства:


Комментарий:
Набор радует своим комплектации и качествам ,свою цену отработал давно.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор инструментов :)
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Жуков Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор соответствует заявленным характеристикам, комплектация все как заявлено, кейс добротный, к качеству претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой набор. Чемодан не хлипкий, но не как в дорогих наборах. Головки хорошие без заусенец, тяжелые. Трещетки тоже не плохие, есть небольшой люфт, не критично. Нужно разбирать и смазывать . Предметы не вываливаются при ношении чемодана, но насадки тоже надо аккуратно обратно закладывать. Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
108
Комплектация
адаптер для коронок, удлинитель для бит, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещеточные
Количество бит, шт
108
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструмента СИБРТЕХ 108 предметов, 1/2, 1/4 13498 изготовлен из инструментальной стали, обеспечивающей исключительную прочность. Набор включает в себя самые необходимые инструменты и оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный! брала племяннику в подарок-доволен.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Ирина Д.

Достоинства:


Комментарий:
набор отличный, упаковано на совесть, подойдёт даже для подарка! в деле ещё не пробовали но выглядят все замечательно, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Василь Бикеев

Достоинства:


Комментарий:
давно мечтал прикупить что то подобное
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
набор хороший по составу, есть самые ходовые инструменты, и в принципе набор закроет весь спектр бытовых проблем. единственный минус - невероятно вонючий пластик коробки, скорее всего она и сломается быстро, но сами инструменты хорошего качества, тот случай, когда на составляющих не экономили, а сэкономили на коробке
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Вадим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающий набор за свои деньги. Использовал уже несколько раз - результат превосходный
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, сначала хотели сэкономить и взять китайские в 2 раза дешевле, но судя по отзывам, этот хотя бы немного внушает доверие. В итоге приехал очень весомый чемоданчик, всё целое, комплект полный. Пробовать будем по мере необходимости, трещотки крепкие по первому ощущению
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Ильнар Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор.мне понравились
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот набор и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор инструментов, есть все необходимое. Качественный металл
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
пока все нормально, сильно не пользовался
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло целое, ещё не использовал, но на вид хороший набор
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Набор пришел целый , все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор все соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Заира Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные инструменты. Папе понравилось
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Михаил О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок отцу, он доволен
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Гвоздев М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, похожий от "Все Инструменты" стоит вдвое дороже
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой! Набор мощный, удобный в использовании, справляется с любыми задачами
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Получил набор вовремя, упаковка была целой, ничего не повредилось при транспортировке. Соответствует моим ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор по разумной цене! Я очень доволен своей покупкой и с уверенностью могу сказать, что это лучшее, что я находил
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Демьян Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор оказался очень удобным и функциональным. Качество сборки на высоте, материалы прочные и надёжные. Я остался очень доволен своей покупкой
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Савелий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Этот набор превзошёл все мои ожидания! Качество просто отличное, и он идеально подходит для моих нужд. Я долго искал что-то подобное и очень рад, что выбрал именно его
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар был заказан на день рождения, понравился, всё пришло целое и тяжёлое, надеемся и качество не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор по доступной цене! Я очень рад, что выбрал именно его. Он соответствует всем заявленным характеристикам. Особенно понравилось, как удобно он лежит в руке и насколько легко с ним работать
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Ильнур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
купили в подарок. Он в восторге, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Богданов А.

Достоинства:


Комментарий:
Набор радует своим комплектации и качествам ,свою цену отработал давно.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор инструментов :)
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Жуков Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор соответствует заявленным характеристикам, комплектация все как заявлено, кейс добротный, к качеству претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой набор. Чемодан не хлипкий, но не как в дорогих наборах. Головки хорошие без заусенец, тяжелые. Трещетки тоже не плохие, есть небольшой люфт, не критично. Нужно разбирать и смазывать . Предметы не вываливаются при ношении чемодана, но насадки тоже надо аккуратно обратно закладывать. Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор. Качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует всем заявленным характеристикам, и я не пожалел о своём выборе. Дизайн стильный, качество материалов высокое, функциональность отличная


Набор инструментов, 1/2", 1/4", 108 предметов Сибртех (13389) - по цене 3530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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