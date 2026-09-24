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Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 7
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Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 17
Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 18
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Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
57
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 18
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 19
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 20
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649105
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101)
3 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
57
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, трещоточный, torx, радиусный, универсальный, шестигранный (имбусовый), комбинированный, накидной, трещоточный, torx, радиусный, универсальный, шестигранный (имбусовый), комбинированный, трещоточный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL), 6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х6
Вес, кг.
1.62

Описание товара Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101)

Набор инструментов Stels 14101 в пластиковом кейсе включает в себя 57 предметов с присоединительным размером 1/4 дюйма из стали CrV. Он применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений во время обслуживания и ремонта авто, а также выполнения бытовых работ. Инструменты пригодятся автолюбителям и домашним мастерам. Преимущества Высокая прочность и износостойкость — все элементы набора изготовлены из высококачественной стали хромованадиевой группы и термически обработаны. Защита от разрушения — матовое антикоррозийное покрытие предотвращает появление ржавчины, а рукоятка трещотки из полипропилена и резины устойчива к воздействию бензина и масла. Простое переключение между задачами — механизм быстрого сброса позволяет легко менять насадки на трещотке. Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора надежно зафиксированы в ячейках ложемента с подписанными типоразмерами. Комфортная работа — трещотка с 72 зубьями вращает крепеж мягко и плавно, а эргономичная рукоятка удобно лежит в руке. Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе с металлическими замками. Высокое качество — характеристики изделий соответствуют международным стандартам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
57
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, трещоточный, torx, радиусный, универсальный, шестигранный (имбусовый), комбинированный, накидной, трещоточный, torx, радиусный, универсальный, шестигранный (имбусовый), комбинированный, трещоточный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL), 6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Stels 14101 в пластиковом кейсе включает в себя 57 предметов с присоединительным размером 1/4 дюйма из стали CrV. Он применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений во время обслуживания и ремонта авто, а также выполнения бытовых работ. Инструменты пригодятся автолюбителям и домашним мастерам. Преимущества Высокая прочность и износостойкость — все элементы набора изготовлены из высококачественной стали хромованадиевой группы и термически обработаны. Защита от разрушения — матовое антикоррозийное покрытие предотвращает появление ржавчины, а рукоятка трещотки из полипропилена и резины устойчива к воздействию бензина и масла. Простое переключение между задачами — механизм быстрого сброса позволяет легко менять насадки на трещотке. Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора надежно зафиксированы в ячейках ложемента с подписанными типоразмерами. Комфортная работа — трещотка с 72 зубьями вращает крепеж мягко и плавно, а эргономичная рукоятка удобно лежит в руке. Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе с металлическими замками. Высокое качество — характеристики изделий соответствуют международным стандартам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101) - купить по цене 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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