Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", CrV, пластиковый кейс 57 предметов Stels (14101)
Набор инструментов Stels 14101 в пластиковом кейсе включает в себя 57 предметов с присоединительным размером 1/4 дюйма из стали CrV. Он применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений во время обслуживания и ремонта авто, а также выполнения бытовых работ. Инструменты пригодятся автолюбителям и домашним мастерам. Преимущества Высокая прочность и износостойкость — все элементы набора изготовлены из высококачественной стали хромованадиевой группы и термически обработаны. Защита от разрушения — матовое антикоррозийное покрытие предотвращает появление ржавчины, а рукоятка трещотки из полипропилена и резины устойчива к воздействию бензина и масла. Простое переключение между задачами — механизм быстрого сброса позволяет легко менять насадки на трещотке. Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора надежно зафиксированы в ячейках ложемента с подписанными типоразмерами. Комфортная работа — трещотка с 72 зубьями вращает крепеж мягко и плавно, а эргономичная рукоятка удобно лежит в руке. Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе с металлическими замками. Высокое качество — характеристики изделий соответствуют международным стандартам.
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