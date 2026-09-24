Набор инструмента универсальный ЗУБР Хозяин-42, 42 предмета (22105)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
инструменты для дома
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 695530
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Загружаем...
3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
инструменты для дома
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
8
Количество бит, шт
42
Посадка бит
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, кг.
2.8
Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР Хозяин-42, 42 предмета (22105)
Универсальный набор инструмента для дома ЗУБР Хозяин-42 42 предмета 22105 включает в себя удобный и практичный инструмент для слесарей, домашних мастеров и монтажников. Все инструменты оснащены удобными рукоятками и не скользят. Комплект поставляется в прочном кейсе из пластика. Можно применять для широкого спектра работ без необходимости расширения дополнительными инструментами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
инструменты для дома
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
8
Количество бит, шт
42
Посадка бит
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструмента для дома ЗУБР Хозяин-42 42 предмета 22105 включает в себя удобный и практичный инструмент для слесарей, домашних мастеров и монтажников. Все инструменты оснащены удобными рукоятками и не скользят. Комплект поставляется в прочном кейсе из пластика. Можно применять для широкого спектра работ без необходимости расширения дополнительными инструментами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструмента универсальный ЗУБР Хозяин-42, 42 предмета (22105) - стоимость товара 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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