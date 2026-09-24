Top.Mail.Ru
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 1
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 2
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 3
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи 8 шт. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; держатель
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 1
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 2
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 3
  • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8)
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи 8 шт. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; держатель
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
8
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
0
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х13х5
Вес, кг.
2

Описание товара Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8)

Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных 8 шт Зубр 8 - 19 мм 27074-H8_z01 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный размерный ряд. Предназначен для работ с шестигранным крепежом. Все модели изготовлены из Cr-V стали и обладают особой твердостью для долгого срока службы. Рожковая часть имеет зев под углом 15 градусов к оси ключа. Это придает удобство при работе в труднодоступных местах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Ключи 8 шт. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; держатель
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
8
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
0
Количество бит, шт
8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных гаечных ключей трещоточных 8 шт Зубр 8 - 19 мм 27074-H8_z01 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный размерный ряд. Предназначен для работ с шестигранным крепежом. Все модели изготовлены из Cr-V стали и обладают особой твердостью для долгого срока службы. Рожковая часть имеет зев под углом 15 градусов к оси ключа. Это придает удобство при работе в труднодоступных местах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 8 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27074-H8) - стоимость товара 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...