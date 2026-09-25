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Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337) купить с доставкой в Москве
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Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337)

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Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 1
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 2
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 3
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 4
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 5
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 6
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 7
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 8
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 9
Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
31
Инструменты в комплекте
отвертка, гаечный ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ, буры
Комплектация
метчики и плашки
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 1
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 2
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 3
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 4
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 5
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 6
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 7
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 8
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 9
  • Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER 77337 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337)
3 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
31
Инструменты в комплекте
отвертка, гаечный ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ, буры
Комплектация
метчики и плашки
Упаковка
чемодан/кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
0
Макс. размер ключей, мм
0
Количество имбусовых ключей
0
Макс. размер зева разводного ключа, мм
0
Мин. диаметр сверла (бура), мм
0.5
Количество бит, шт
31
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337)

Набор инструментов Noname – это универсальный комплект из 31 предмета, рассчитанный на широкий спектр бытовых задач. Здесь вы найдёте всё необходимое: отвертки, удобный битодержатель, гаечный и имбусовый ключи, а также буры с минимальным диаметром всего 0,5 мм — отличный вариант для точных и деликатных работ. Компактный и в то же время вместительный, набор весом 1,3 кг легко переносить и хранить дома или в гараже. Этот комплект поможет быстро справиться с ремонтом, сборкой мебели и мелкими домашними задачами — всё, что может пригодиться под рукой для настоящего хозяина.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Количество предметов, шт
31
Инструменты в комплекте
отвертка, гаечный ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ, буры
Комплектация
метчики и плашки
Упаковка
чемодан/кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
0
Макс. размер ключей, мм
0
Количество имбусовых ключей
0
Макс. размер зева разводного ключа, мм
0
Развернуть
Мин. диаметр сверла (бура), мм
0.5
Количество бит, шт
31
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Noname – это универсальный комплект из 31 предмета, рассчитанный на широкий спектр бытовых задач. Здесь вы найдёте всё необходимое: отвертки, удобный битодержатель, гаечный и имбусовый ключи, а также буры с минимальным диаметром всего 0,5 мм — отличный вариант для точных и деликатных работ. Компактный и в то же время вместительный, набор весом 1,3 кг легко переносить и хранить дома или в гараже. Этот комплект поможет быстро справиться с ремонтом, сборкой мебели и мелкими домашними задачами — всё, что может пригодиться под рукой для настоящего хозяина.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор метчиков и плашек 31 предмет MATRIX MASTER (77337) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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