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Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) купить с доставкой в Москве
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Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов)

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Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 1
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 2
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 3
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 4
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 5
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 6
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 7
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 1
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 2
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 3
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 4
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 5
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 6
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 7
  • Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
724

Описание товара Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов)

Набор: реверсивная отвертка, Т-образная отвертка-битодержатель, адаптер для торцевых головок, 43шт STAYER MASTER ТECHNO 25084-H43 предназначен для закручивания и выкручивания винтов, болтов и гаек. В составе представлено большое количество бит и торцевых головок различных размеров, дополнительно отвертка укомплектована адаптером. Для удобного хранения и транспортировки без риска утери самых мелких компонентов в комплекте предусмотрен кейс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор: реверсивная отвертка, Т-образная отвертка-битодержатель, адаптер для торцевых головок, 43шт STAYER MASTER ТECHNO 25084-H43 предназначен для закручивания и выкручивания винтов, болтов и гаек. В составе представлено большое количество бит и торцевых головок различных размеров, дополнительно отвертка укомплектована адаптером. Для удобного хранения и транспортировки без риска утери самых мелких компонентов в комплекте предусмотрен кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 предметов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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