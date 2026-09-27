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Набор ручного инструмента Bort BTK-86 купить с доставкой в Москве
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Набор ручного инструмента Bort BTK-86

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - фото 1
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - фото 2
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - фото 3
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - фото 4
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - фото 5
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
11 190 руб.  15 990 руб. 
Начислим 629 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ручного инструмента Bort BTK-86
11 190 руб. -30%
15 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х8
Вес, кг.
8

Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-86

Набор ручного инструмента BORT BTK-86 93412888 предназначен для профессионального и бытового использования. Инструменты набора выполнены из качественной хромованадиевой стали. Материал отличается высокой прочностью и долговечностью. Инструмент поставляется в прочном пластиковом кейсе с защелками для рационального хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-86




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ручного инструмента BORT BTK-86 93412888 предназначен для профессионального и бытового использования. Инструменты набора выполнены из качественной хромованадиевой стали. Материал отличается высокой прочностью и долговечностью. Инструмент поставляется в прочном пластиковом кейсе с защелками для рационального хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ручного инструмента Bort BTK-86 - этот товар вы можете купить по цене 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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