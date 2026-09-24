Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
50
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
отвертки 6 шт, держатель бит 1 шт, биты 20шт, 6 отверток для точных работ, нож выдвижной 1 шт, упаковка лезвий 1шт, имбусовые ключи 9шт, плоскогубцы 1шт, тонкогубцы 1шт, разводной ключ 1шт, уровень 1шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб.
В наличии
Код товара: 712499
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11 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
50
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
отвертки 6 шт, держатель бит 1 шт, биты 20шт, 6 отверток для точных работ, нож выдвижной 1 шт, упаковка лезвий 1шт, имбусовые ключи 9шт, плоскогубцы 1шт, тонкогубцы 1шт, разводной ключ 1шт, уровень 1шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество отверток, шт
7
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
20
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х6
Вес, кг.
5.3
Описание товара Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)
Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов JST002 используется в процессе различных монтажных и ремонтных работ. Инструменты выполнены из качественной и прочной стали, благодаря чему отличаются надежностью и долговечностью. Эргономичные рукоятки служат для комфортной работы. Набор поставляется в удобном кейсе для рационального хранения и транспортировки.
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Теги товара: с отвертками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
50
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
отвертки 6 шт, держатель бит 1 шт, биты 20шт, 6 отверток для точных работ, нож выдвижной 1 шт, упаковка лезвий 1шт, имбусовые ключи 9шт, плоскогубцы 1шт, тонкогубцы 1шт, разводной ключ 1шт, уровень 1шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество отверток, шт
7
Развернуть
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
20
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов JST002 используется в процессе различных монтажных и ремонтных работ. Инструменты выполнены из качественной и прочной стали, благодаря чему отличаются надежностью и долговечностью. Эргономичные рукоятки служат для комфортной работы. Набор поставляется в удобном кейсе для рационального хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - этот товар вы можете купить по цене 11860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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