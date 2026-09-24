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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 3
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 5
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 14
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 15
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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
98
Комплектация
нож, рулетка, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 7
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  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 18
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 19
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 20
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 21
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 22
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 23
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649077
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Загружаем...
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Загружаем...
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111)
11 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
98
Комплектация
нож, рулетка, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х10
Вес, кг.
8.53

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111)

Набор инструментов Stels 14111 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 98 предметов с присоединительными квадратами 1/2? и 1/4?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, а также удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы, бокорезы, ручная ножовка, хозяйственный нож и рулетка расширяют возможности использования набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
  • Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
  • Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
  • Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
  • Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
98
Комплектация
нож, рулетка, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Stels 14111 в ударопрочным пластиковом кейсе состоит из 98 предметов с присоединительными квадратами 1/2? и 1/4?, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами, а также удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Молоток, плоскогубцы, бокорезы, ручная ножовка, хозяйственный нож и рулетка расширяют возможности использования набора. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, отвертки и биты-вставки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено защитное покрытие "матовый хром".
  • Прочность — комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
  • Комфортная работа в труднодоступных местах — в набор входят ключи-трещотки с 72 зубьями, рабочий шаг составляет всего 5°.
  • Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
  • Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с металлическими замками.
  • Продуманная система хранения — элементы набора надежно зафиксированы в ложементе кейса.
  • Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2? и комбинированные ключи предоставляется ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предметов Stels (14111) - купить по цене 11890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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