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Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 3/8, ключ трещоточный 1/2, вороток на 1/4 , 1/2, удлинитель 50 мм, 100 мм 1/4, удлинитель 125 мм 3/8, удлинитель 125 мм 1/2, отвертка-держатель 1/4, кардан 1/4 , 3/8 , 1/2, головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм, 16 мм, 21 мм, головки торцевые удлиненные 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, головки торцевые удлиненные 3/8 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, головки торцевые удлиненные 1/2 16, 17, 18, 19, 22 мм, головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокшарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для голов, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 1
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 350 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649099
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)
12 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, биты с головками, головки со вставками, торцевые головки, биты, торцевые головки, головки со вставками
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 3/8, ключ трещоточный 1/2, вороток на 1/4 , 1/2, удлинитель 50 мм, 100 мм 1/4, удлинитель 125 мм 3/8, удлинитель 125 мм 1/2, отвертка-держатель 1/4, кардан 1/4 , 3/8 , 1/2, головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм, 16 мм, 21 мм, головки торцевые удлиненные 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, головки торцевые удлиненные 3/8 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, головки торцевые удлиненные 1/2 16, 17, 18, 19, 22 мм, головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокшарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для голов, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
24
Тип бит
стандартные, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой
Посадка бит
5/16
Количество торцевых головок, шт
81
Торцовые головки
торцевые, свечные, со вставками, удлинённые, торцевые, удлинённые, свечные, со вставками
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx €
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х10
Вес, кг.
9.1

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)

Набор инструмента STELS 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 151 предмет 14114 - оптимальный вариант комплекта ручных инструментов и аксессуаров для выполнения ремонтно-монтажных работ в гаражах, автосервисах и профессиональных СТО. Все компоненты удобно упакованы в специальном закрывающемся кейсе с отдельными ячейками для каждого изделия. Набор удобен для перевозки в багажнике автомобиля. Биты, биты-вставки и отвёртки произведены из стали S2, улучшающей свойства инструментов Высокая прочность и износостойкость — все элементы набора изготовлены из высококачественных марок стали хромованадиевой группы и S2 и термически обработаны Защита от разрушения — матовое антикоррозийное покрытие предотвращает появление ржавчины, а обрезиненные рукоятки трещоток устойчивы к воздействию бензина и масла Простое переключение между задачами — механизм быстрого сброса позволяет легко менять насадки на трещотках Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора надежно зафиксированы в ячейках ложемента с подписанными типоразмерами Комфортная работа — трещотки с 72 зубьями вращают крепеж мягко и плавно, а их эргономичные рукоятки удобно лежат в руке Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе с металлическими замками Высокое качество — характеристики изделий соответствуют международным стандартам, гарантия на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм действует пожизненно



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, биты с головками, головки со вставками, торцевые головки, биты, торцевые головки, головки со вставками
Количество предметов, шт
151
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 3/8, ключ трещоточный 1/2, вороток на 1/4 , 1/2, удлинитель 50 мм, 100 мм 1/4, удлинитель 125 мм 3/8, удлинитель 125 мм 1/2, отвертка-держатель 1/4, кардан 1/4 , 3/8 , 1/2, головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм, 16 мм, 21 мм, головки торцевые удлиненные 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, головки торцевые удлиненные 3/8 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм, головки торцевые удлиненные 1/2 16, 17, 18, 19, 22 мм, головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокшарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для голов, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
24
Тип бит
стандартные, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой
Посадка бит
5/16
Развернуть
Количество торцевых головок, шт
81
Торцовые головки
торцевые, свечные, со вставками, удлинённые, торцевые, удлинённые, свечные, со вставками
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx €
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструмента STELS 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 151 предмет 14114 - оптимальный вариант комплекта ручных инструментов и аксессуаров для выполнения ремонтно-монтажных работ в гаражах, автосервисах и профессиональных СТО. Все компоненты удобно упакованы в специальном закрывающемся кейсе с отдельными ячейками для каждого изделия. Набор удобен для перевозки в багажнике автомобиля. Биты, биты-вставки и отвёртки произведены из стали S2, улучшающей свойства инструментов Высокая прочность и износостойкость — все элементы набора изготовлены из высококачественных марок стали хромованадиевой группы и S2 и термически обработаны Защита от разрушения — матовое антикоррозийное покрытие предотвращает появление ржавчины, а обрезиненные рукоятки трещоток устойчивы к воздействию бензина и масла Простое переключение между задачами — механизм быстрого сброса позволяет легко менять насадки на трещотках Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора надежно зафиксированы в ячейках ложемента с подписанными типоразмерами Комфортная работа — трещотки с 72 зубьями вращают крепеж мягко и плавно, а их эргономичные рукоятки удобно лежат в руке Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе с металлическими замками Высокое качество — характеристики изделий соответствуют международным стандартам, гарантия на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм действует пожизненно


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
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Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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