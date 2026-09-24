Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)
Набор инструмента STELS 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 151 предмет 14114 - оптимальный вариант комплекта ручных инструментов и аксессуаров для выполнения ремонтно-монтажных работ в гаражах, автосервисах и профессиональных СТО. Все компоненты удобно упакованы в специальном закрывающемся кейсе с отдельными ячейками для каждого изделия. Набор удобен для перевозки в багажнике автомобиля. Биты, биты-вставки и отвёртки произведены из стали S2, улучшающей свойства инструментов Высокая прочность и износостойкость — все элементы набора изготовлены из высококачественных марок стали хромованадиевой группы и S2 и термически обработаны Защита от разрушения — матовое антикоррозийное покрытие предотвращает появление ржавчины, а обрезиненные рукоятки трещоток устойчивы к воздействию бензина и масла Простое переключение между задачами — механизм быстрого сброса позволяет легко менять насадки на трещотках Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора надежно зафиксированы в ячейках ложемента с подписанными типоразмерами Комфортная работа — трещотки с 72 зубьями вращают крепеж мягко и плавно, а их эргономичные рукоятки удобно лежат в руке Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом ударопрочном кейсе с металлическими замками Высокое качество — характеристики изделий соответствуют международным стандартам, гарантия на торцевые головки с квадратом 1/2 дюйма размером от 8 мм действует пожизненно
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитНабор инструментов Jonnesway S04H52494S
-
В наличииЦена 11 860 руб.2965 руб. в СплитНабор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 98 предмет...
-
В наличииЦена 12 090 руб.3023 руб. в СплитНабор метчиков и плашек Зубр 28118-H65_z01 (65 предметов)
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов...
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gr...
-
В наличииЦена 13 220 руб.3305 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gr...
-
В наличииЦена 14 540 руб.3635 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 119 пр...
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, плас...
-
В наличииЦена 15 530 руб.3883 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, ...
-
В наличииЦена 16 590 руб.4148 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профе...
-
В наличииЦена 17 450 руб.4363 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 п...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 151 предмет Stels (14114)