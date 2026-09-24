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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) купить с доставкой в Москве
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76)

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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 1
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 2
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 3
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 4
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 5
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 6
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 7
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 8
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 9
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 10
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 11
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 12
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 13
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, разводной ключ, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
клещи переставные, молоток, пассатижи, трещотка
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 6
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 7
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 8
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 9
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 10
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 11
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 12
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 13
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712487
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76)
12 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, разводной ключ, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
клещи переставные, молоток, пассатижи, трещотка
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
19
Количество отверток, шт
6
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х31х9
Вес, кг.
6.7

Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76)

Набор инструментов Kraftool — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в работе. Бренд Kraftool предлагает универсальный набор из 76 предметов, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашнего использования. В комплект входят все необходимые инструменты: биты, отвертки, гаечные ключи, включая разводной и трещеточный ключи, а также торцевые головки. Благодаря широкому диапазону размеров ключей от 10 мм до 19 мм, вы сможете выполнить самые разнообразные задачи. Набор инструментов имеет удобные посадки головок на 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, что обеспечивает универсальность и совместимость с различными креплениями. Общее количество отверток в наборе составляет 6 штук, что позволяет работать не только с крупными, но и с мелкими деталями. Общий вес набора составляет всего 6,7 кг, что делает его удобным для переноски и хранения. Это отличный выбор для тех, кто стремится оборудовать свою мастерскую качественным и надежным инструментарием, способным справиться с любыми задачами. Выбирайте Kraftool — и вы получите инструменты, которые станут вашим надежным партнером в любом проекте.



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Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, разводной ключ, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
клещи переставные, молоток, пассатижи, трещотка
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
19
Количество отверток, шт
6
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Kraftool — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в работе. Бренд Kraftool предлагает универсальный набор из 76 предметов, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашнего использования. В комплект входят все необходимые инструменты: биты, отвертки, гаечные ключи, включая разводной и трещеточный ключи, а также торцевые головки. Благодаря широкому диапазону размеров ключей от 10 мм до 19 мм, вы сможете выполнить самые разнообразные задачи. Набор инструментов имеет удобные посадки головок на 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, что обеспечивает универсальность и совместимость с различными креплениями. Общее количество отверток в наборе составляет 6 штук, что позволяет работать не только с крупными, но и с мелкими деталями. Общий вес набора составляет всего 6,7 кг, что делает его удобным для переноски и хранения. Это отличный выбор для тех, кто стремится оборудовать свою мастерскую качественным и надежным инструментарием, способным справиться с любыми задачами. Выбирайте Kraftool — и вы получите инструменты, которые станут вашим надежным партнером в любом проекте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
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Отзывы


Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76) - купить по цене 12300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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