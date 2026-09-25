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Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов

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Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 1
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 2
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 3
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 4
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 5
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 6
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 7
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 8
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 9
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 10
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 11
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 12
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 13
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 14
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 15
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 16
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 17
Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
100
Комплектация
Ключ-трещотка 1/2", 1/4" - 2 штВороток шарнирный 1/2": 380 мм - 1 штУдлинитель 1/2": 125 мм - 1 шт, 1/4": 50, 100 мм - 2 штКардан 1/2", 1/4" - 2 шт, переходник для бит 1/4" - 1 штБокорезы: 150 мм - 1 шт, плоскогубцы: 175 мм - 1 штМолоток 300 г - 1 шт, рулетка: 3м - 1 штНожовка по металлу: 150 мм - 1 шт, нож универсальный: 18 мм - 1 штОтвертки с шестигранным сечением и выступом под ключ - 6 штГоловки торцевые 1/4" - 13 шт, 1/2" - 13 штКлючи комбинированные - 10 шт, ключи имбусовые - 9 штГоловки с
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 1
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 2
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 3
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 4
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 5
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 6
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 7
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 8
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 9
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 10
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 11
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 12
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 13
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 14
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 15
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 16
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 17
  • Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов
11 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
100
Комплектация
Ключ-трещотка 1/2", 1/4" - 2 штВороток шарнирный 1/2": 380 мм - 1 штУдлинитель 1/2": 125 мм - 1 шт, 1/4": 50, 100 мм - 2 штКардан 1/2", 1/4" - 2 шт, переходник для бит 1/4" - 1 штБокорезы: 150 мм - 1 шт, плоскогубцы: 175 мм - 1 штМолоток 300 г - 1 шт, рулетка: 3м - 1 штНожовка по металлу: 150 мм - 1 шт, нож универсальный: 18 мм - 1 штОтвертки с шестигранным сечением и выступом под ключ - 6 штГоловки торцевые 1/4" - 13 шт, 1/2" - 13 штКлючи комбинированные - 10 шт, ключи имбусовые - 9 штГоловки с
Количество гаечных ключей, шт
100
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 7 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
55х37х10
Вес, кг.
8.9

Описание товара Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов

Набор инструментов Denzel 15803 состоит из 100 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, плоскогубцы, бокорезы, ножовка по металлу для выполнения слесарных работ, рулетка для проведения измерений и нож для резки материалов. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Отзывы о товаре Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Количество предметов, шт
100
Комплектация
Ключ-трещотка 1/2", 1/4" - 2 штВороток шарнирный 1/2": 380 мм - 1 штУдлинитель 1/2": 125 мм - 1 шт, 1/4": 50, 100 мм - 2 штКардан 1/2", 1/4" - 2 шт, переходник для бит 1/4" - 1 штБокорезы: 150 мм - 1 шт, плоскогубцы: 175 мм - 1 штМолоток 300 г - 1 шт, рулетка: 3м - 1 штНожовка по металлу: 150 мм - 1 шт, нож универсальный: 18 мм - 1 штОтвертки с шестигранным сечением и выступом под ключ - 6 штГоловки торцевые 1/4" - 13 шт, 1/2" - 13 штКлючи комбинированные - 10 шт, ключи имбусовые - 9 штГоловки с
Количество гаечных ключей, шт
100
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 7 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор инструментов Denzel 15803 состоит из 100 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, плоскогубцы, бокорезы, ножовка по металлу для выполнения слесарных работ, рулетка для проведения измерений и нож для резки материалов. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов DENZEL 15803, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 100 предметов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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