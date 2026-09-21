Набор ручного инструмента Bort BTK-142
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
143
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
143
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х11
Вес, кг.
14.8
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-142
Набор ручного инструмента Bort BTK-142
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
143
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Набор ручного инструмента Bort BTK-142
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