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Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels

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Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 1
Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 2
Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 3
Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
  • Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 1
  • Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 2
  • Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 3
  • Ящик для инструмента 12&quot;, 285х155х125 мм, пластик, Россия// Stels - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Размеры в упаковке, см
29х17х13
Вес, г.
420

Описание товара Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels

Ящик для инструмента Stels 90723, 12 дюймов, габаритами 285 х 155 х 125 мм, из пластика, используют для хранения и перемещения инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. Крышка ящика крепко закрывается, что обеспечивает сохранность содержимого. Изделие пригодится дома, на даче, в гараже и на рыбалке.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Описание
Ящик для инструмента Stels 90723, 12 дюймов, габаритами 285 х 155 х 125 мм, из пластика, используют для хранения и перемещения инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. Крышка ящика крепко закрывается, что обеспечивает сохранность содержимого. Изделие пригодится дома, на даче, в гараже и на рыбалке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels - по цене 400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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