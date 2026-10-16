Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 649019
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
400 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х17х13
Вес, г.
420
Описание товара Ящик для инструмента 12", 285х155х125 мм, пластик, Россия Stels
Ящик для инструмента Stels 90723, 12 дюймов, габаритами 285 х 155 х 125 мм, из пластика, используют для хранения и перемещения инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. Крышка ящика крепко закрывается, что обеспечивает сохранность содержимого. Изделие пригодится дома, на даче, в гараже и на рыбалке.
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Ящик для инструмента Stels 90723, 12 дюймов, габаритами 285 х 155 х 125 мм, из пластика, используют для хранения и перемещения инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. Крышка ящика крепко закрывается, что обеспечивает сохранность содержимого. Изделие пригодится дома, на даче, в гараже и на рыбалке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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