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Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12

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Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12
420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
28.5x15.5x12.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х13
Вес, г.
420

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобный и практичный ящик для инструментов, который станет незаменимым помощником в организации вашего рабочего пространства. Изготовленный из прочного пластика, этот инструментальный ящик отличается высокой надежностью и долговечностью, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Весом всего 0,4 кг, ящик легко переносить, брать с собой на выездные работы или хранить в автомобиле. Такая легкость существенно уменьшает нагрузку при транспортировке, позволяя сосредоточиться на выполнении задач. Ящик для инструментов ЗУБР оснащен одним просторным отделением, что позволяет разместить в нем все необходимые инструменты и мелкие принадлежности для быстрых и эффективных ремонтных работ. Удобный дизайн способствует легкому доступу к содержимому и его упорядоченному хранению. Бренд ЗУБР славится своей надежной и качественной продукцией, и этот ящик для инструментов не стал исключением, предлагая пользователям практичное решение для хранения и транспортировки инструментов в любых условиях.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
28.5x15.5x12.5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобный и практичный ящик для инструментов, который станет незаменимым помощником в организации вашего рабочего пространства. Изготовленный из прочного пластика, этот инструментальный ящик отличается высокой надежностью и долговечностью, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Весом всего 0,4 кг, ящик легко переносить, брать с собой на выездные работы или хранить в автомобиле. Такая легкость существенно уменьшает нагрузку при транспортировке, позволяя сосредоточиться на выполнении задач. Ящик для инструментов ЗУБР оснащен одним просторным отделением, что позволяет разместить в нем все необходимые инструменты и мелкие принадлежности для быстрых и эффективных ремонтных работ. Удобный дизайн способствует легкому доступу к содержимому и его упорядоченному хранению. Бренд ЗУБР славится своей надежной и качественной продукцией, и этот ящик для инструментов не стал исключением, предлагая пользователям практичное решение для хранения и транспортировки инструментов в любых условиях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12 - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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