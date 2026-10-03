Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Нева-12 38323-12
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобный и практичный ящик для инструментов, который станет незаменимым помощником в организации вашего рабочего пространства. Изготовленный из прочного пластика, этот инструментальный ящик отличается высокой надежностью и долговечностью, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Весом всего 0,4 кг, ящик легко переносить, брать с собой на выездные работы или хранить в автомобиле. Такая легкость существенно уменьшает нагрузку при транспортировке, позволяя сосредоточиться на выполнении задач. Ящик для инструментов ЗУБР оснащен одним просторным отделением, что позволяет разместить в нем все необходимые инструменты и мелкие принадлежности для быстрых и эффективных ремонтных работ. Удобный дизайн способствует легкому доступу к содержимому и его упорядоченному хранению. Бренд ЗУБР славится своей надежной и качественной продукцией, и этот ящик для инструментов не стал исключением, предлагая пользователям практичное решение для хранения и транспортировки инструментов в любых условиях.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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