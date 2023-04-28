Органайзер Зубр Дон-42 38036-42
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Материал
пластик
Количество отделений
42
Длина, м
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 344136
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Загружаем...
610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Материал
пластик
Количество отделений
42
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х7
Вес, г.
600
Описание товара Органайзер Зубр Дон-42 38036-42
Двухсторонний органайзер ЗУБР ДОН-42 38036-42 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Двустороннее расположение отделений упрощает хранение. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Системы хранения и транспортировки
Материал
пластик
Количество отделений
42
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Двухсторонний органайзер ЗУБР ДОН-42 38036-42 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Двустороннее расположение отделений упрощает хранение. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Качественный крепкий пластик, практически полное отсутствие облоя.
Недостатки:
Не обнаружены.
Комментарий:
Двухсторонний органайзер. В комплекте перегородки на обе стороны. Замки защелкиваются без усилий. У оснований ручки есть отверстия для продевания хомутов, чтобы заблокировать открывание при необходимости (например, при долгой дороге). В закрытом состоянии содержимое секций не гуляет по всему кейсу. Наклейка с лицевой стороны удаляется без следов. Отличный кейс.
Органайзер Зубр Дон-42 38036-42 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Органайзер Зубр Дон-42 38036-42
Достоинства:
Качественный крепкий пластик, практически полное отсутствие облоя.
Недостатки:
Не обнаружены.
Комментарий:
Двухсторонний органайзер. В комплекте перегородки на обе стороны. Замки защелкиваются без усилий. У оснований ручки есть отверстия для продевания хомутов, чтобы заблокировать открывание при необходимости (например, при долгой дороге). В закрытом состоянии содержимое секций не гуляет по всему кейсу. Наклейка с лицевой стороны удаляется без следов. Отличный кейс.