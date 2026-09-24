Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ
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Характеристики
Описание товара Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ
Органайзер DEWALT DT 70800 - это универсальный набор ящиков для хранения мелких принадлежностей. Он изготовлен из прочного пластика и имеет два отделения, что позволяет структурировать и легко найти нужные предметы. Органайзер имеет компактный размер и яркий желтый цвет, что делает его заметным и удобным для использования. Замки на ящиках надежно запирают содержимое, предотвращая его случайное выпадение. Ящики универсальны и могут использоваться для хранения различных мелких предметов, таких как крепежные детали, сверла и т. д. Этот набор органайзеров может быть полезен как профессионалам, так и любителям. Он экономит пространство и помогает организовать мелкие предметы, делая их доступными в любое время. Кроме того, яркий цвет и компактный размер делают его привлекательным и удобным в использовании.
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