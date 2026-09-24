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Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ купить с доставкой в Москве
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Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ

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Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ - фото 1
Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Ширина, см
7
Высота, см
1.7
Длина, м
6.3
  • Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ - фото 1
  • Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722652
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Ширина, см
7
Высота, см
1.7
Длина, м
6.3
Габаритные размеры), см
7x6.3x1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
90

Описание товара Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ

Органайзер DEWALT DT 70800 - это универсальный набор ящиков для хранения мелких принадлежностей. Он изготовлен из прочного пластика и имеет два отделения, что позволяет структурировать и легко найти нужные предметы. Органайзер имеет компактный размер и яркий желтый цвет, что делает его заметным и удобным для использования. Замки на ящиках надежно запирают содержимое, предотвращая его случайное выпадение. Ящики универсальны и могут использоваться для хранения различных мелких предметов, таких как крепежные детали, сверла и т. д. Этот набор органайзеров может быть полезен как профессионалам, так и любителям. Он экономит пространство и помогает организовать мелкие предметы, делая их доступными в любое время. Кроме того, яркий цвет и компактный размер делают его привлекательным и удобным в использовании.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер для оснастки DeWalt DT70800-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Ширина, см
7
Высота, см
1.7
Длина, м
6.3
Габаритные размеры), см
7x6.3x1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Органайзер DEWALT DT 70800 - это универсальный набор ящиков для хранения мелких принадлежностей. Он изготовлен из прочного пластика и имеет два отделения, что позволяет структурировать и легко найти нужные предметы. Органайзер имеет компактный размер и яркий желтый цвет, что делает его заметным и удобным для использования. Замки на ящиках надежно запирают содержимое, предотвращая его случайное выпадение. Ящики универсальны и могут использоваться для хранения различных мелких предметов, таких как крепежные детали, сверла и т. д. Этот набор органайзеров может быть полезен как профессионалам, так и любителям. Он экономит пространство и помогает организовать мелкие предметы, делая их доступными в любое время. Кроме того, яркий цвет и компактный размер делают его привлекательным и удобным в использовании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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