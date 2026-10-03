Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245)
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Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 269400
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Загружаем...
860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
6
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
67.5x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х2
Вес, г.
450
Описание товара Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245)
Настенная раскладка для инструмента Matrix 90245 размером 675 х 450 мм предназначена для хранения слесарных, монтажных и других принадлежностей. Благодаря ей все инструменты будут на наших местах и ??не потеряются. Разместить раскладку очень просто — она вешается на стену с помощью люверсов. Будет полезно дома, на даче и в гараже.
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
текстиль, полиэстер
Max нагрузка, кг
6
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
67.5x45
Страна производитель
Китай
Настенная раскладка для инструмента Matrix 90245 размером 675 х 450 мм предназначена для хранения слесарных, монтажных и других принадлежностей. Благодаря ей все инструменты будут на наших местах и ??не потеряются. Разместить раскладку очень просто — она вешается на стену с помощью люверсов. Будет полезно дома, на даче и в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Раскладка для инструмента настенная Matrix (90245) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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