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Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) купить с доставкой в Москве
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Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241)

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Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 1
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 2
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 3
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 4
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 5
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 6
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 7
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 8
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 9
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 10
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 11
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 12
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 13
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 14
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 15
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 16
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 17
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 18
Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль
Количество отделений
7
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 1
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 2
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 3
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 4
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 5
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 6
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 7
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 8
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 9
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 10
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 11
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 12
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 13
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 14
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 15
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 16
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 17
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 18
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269399
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241)
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль
Max нагрузка, кг
6
Количество отделений
7
Габаритные размеры), см
28x27x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х4
Вес, г.
300

Описание товара Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241)

Одинарная сумка-пояс Matrix 90241 с 7 карманами служит для переноски необходимых инструментов. Позволяет освободить руки во время работы на высоте и избавляет от необходимости отвлекаться в поисках нужных деталей. Пригодится для проведения ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Износостойкость — изготовленная из прочного полиэстера сумка устойчива к истиранию и разрыву.
  • Универсальность — 7 карманов имеют разный размер, и в них можно разместить инструменты, мелкие детали и расходники.
  • Многофункциональность — дополнительная лента с карабином расширяет возможности сумки.
  • Надежность — прочная пластиковая застежка надежно удерживает сумку-пояс на талии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль
Max нагрузка, кг
6
Количество отделений
7
Габаритные размеры), см
28x27x30
Страна производитель
Китай
Описание

Одинарная сумка-пояс Matrix 90241 с 7 карманами служит для переноски необходимых инструментов. Позволяет освободить руки во время работы на высоте и избавляет от необходимости отвлекаться в поисках нужных деталей. Пригодится для проведения ремонтных и монтажных работ.

Преимущества

  • Износостойкость — изготовленная из прочного полиэстера сумка устойчива к истиранию и разрыву.
  • Универсальность — 7 карманов имеют разный размер, и в них можно разместить инструменты, мелкие детали и расходники.
  • Многофункциональность — дополнительная лента с карабином расширяет возможности сумки.
  • Надежность — прочная пластиковая застежка надежно удерживает сумку-пояс на талии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка поясная для инструмента Matrix 90241 (90241) - по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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