Ящик для инструмента Stayer Vega-16 38105-16_z03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%880 руб. 1 053 руб.
В наличии
Код товара: 270010
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
880 руб. -16%
1 053 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
410x210x230
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х21
Вес, кг.
1.12
Описание товара Ящик для инструмента Stayer Vega-16 38105-16_z03
Пластиковый ящик для инструмента Stayer Vega-16 38105-16_z03 предназначен для хранения и транспортировки различных принадлежностей. Идеально подходит для использования в машине, гараже и домашних условиях. Данная модель изготовлена из ударопрочного пластика, что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы. Двойной замок надежно фиксирует крышку на корпусе
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
410x210x230
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Пластиковый ящик для инструмента Stayer Vega-16 38105-16_z03 предназначен для хранения и транспортировки различных принадлежностей. Идеально подходит для использования в машине, гараже и домашних условиях. Данная модель изготовлена из ударопрочного пластика, что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы. Двойной замок надежно фиксирует крышку на корпусе
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Стандартный полнопластиковый кейс
Ящик для инструмента Stayer Vega-16 38105-16_z03 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик для инструмента Stayer Vega-16 38105-16_z03
Достоинства:
Комментарий:
Стандартный полнопластиковый кейс