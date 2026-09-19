Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%1 180 руб. 1 614 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349910
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х26х5
Вес, г.
628
Описание товара Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL
Сумка Deko XXL 065-0804 обладает длиной 460 мм и предназначена для хранения различных инструментов. С ее помощью вы сможете удобно транспортировать необходимые инструменты. Данная сумка оснащена основным вместительным отделением с застежкой на молнии и несколькими дополнительными карманами для небольших предметов. Сумка Deko XXL 065-0804 изготовлена из брезента материала, который одновременно сочетает в себе прочность, водонепроницаемость и устойчивость к износу. Среди других особенностей сумки отмечаются две текстильные ручки и съемный ремень с металлическими карабинами для размещения на плече.
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Сумка Deko XXL 065-0804 обладает длиной 460 мм и предназначена для хранения различных инструментов. С ее помощью вы сможете удобно транспортировать необходимые инструменты. Данная сумка оснащена основным вместительным отделением с застежкой на молнии и несколькими дополнительными карманами для небольших предметов. Сумка Deko XXL 065-0804 изготовлена из брезента материала, который одновременно сочетает в себе прочность, водонепроницаемость и устойчивость к износу. Среди других особенностей сумки отмечаются две текстильные ручки и съемный ремень с металлическими карабинами для размещения на плече.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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