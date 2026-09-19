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Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL

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Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 1
Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 2
Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 3
Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 4
Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 5
Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 6
Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 1
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 2
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 3
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 4
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 5
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 6
  • Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 180 руб.  1 614 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349910
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Сумка для инструмента
Размеры в упаковке, см
51х26х5
Вес, г.
628

Описание товара Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL

Сумка Deko XXL 065-0804 обладает длиной 460 мм и предназначена для хранения различных инструментов. С ее помощью вы сможете удобно транспортировать необходимые инструменты. Данная сумка оснащена основным вместительным отделением с застежкой на молнии и несколькими дополнительными карманами для небольших предметов. Сумка Deko XXL 065-0804 изготовлена из брезента материала, который одновременно сочетает в себе прочность, водонепроницаемость и устойчивость к износу. Среди других особенностей сумки отмечаются две текстильные ручки и съемный ремень с металлическими карабинами для размещения на плече.

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Сумка для инструмента
Описание
Сумка Deko XXL 065-0804 обладает длиной 460 мм и предназначена для хранения различных инструментов. С ее помощью вы сможете удобно транспортировать необходимые инструменты. Данная сумка оснащена основным вместительным отделением с застежкой на молнии и несколькими дополнительными карманами для небольших предметов. Сумка Deko XXL 065-0804 изготовлена из брезента материала, который одновременно сочетает в себе прочность, водонепроницаемость и устойчивость к износу. Среди других особенностей сумки отмечаются две текстильные ручки и съемный ремень с металлическими карабинами для размещения на плече.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Deko 065-0804 XXL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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