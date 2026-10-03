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Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 купить с доставкой в Москве
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Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630

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Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 1
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 2
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 3
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 4
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 5
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 6
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кобура для шуруповерта
Материал
нейлон
Количество отделений
5
Высота, см
30
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 1
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 2
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 3
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 4
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 5
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 6
  • Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Кобура для шуруповерта
Габаритные размеры, мм
300х120
Материал
нейлон
Количество отделений
5
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х4
Вес, г.
330

Описание товара Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630

Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - наилучшее решение для хранения и переноски инструмента.Изготовлена из высококачественного синтетического материала с отличными прочностными характеристиками. Применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. 4 отделения для хранения бит и сверл. Специальная петля для фиксации шуруповерта.



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Отзывы о товаре Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Кобура для шуруповерта
Габаритные размеры, мм
300х120
Материал
нейлон
Количество отделений
5
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - наилучшее решение для хранения и переноски инструмента.Изготовлена из высококачественного синтетического материала с отличными прочностными характеристиками. Применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. 4 отделения для хранения бит и сверл. Специальная петля для фиксации шуруповерта.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кобура для шуруповерта Зубр Эксперт 38630 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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