Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
полипропилен
Количество отделений
6
Ширина, см
23.5
Высота, см
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 649023
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Загружаем...
850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
430x235x250
Материал
полипропилен
Количество отделений
6
Ширина, см
23.5
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х24
Вес, кг.
1.45
Описание товара Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805)
Ящик для инструмента Сибртех 90805 из пластика, 18 дюймов, 430 х 235 х 250 мм, — удобное вместилище для инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. На крышку нанесена измерительная шкала в сантиметрах и дюймах, поэтому можно проводить измерения, даже если под рукой нет линейки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
430x235x250
Материал
полипропилен
Количество отделений
6
Ширина, см
23.5
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента Сибртех 90805 из пластика, 18 дюймов, 430 х 235 х 250 мм, — удобное вместилище для инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. На крышку нанесена измерительная шкала в сантиметрах и дюймах, поэтому можно проводить измерения, даже если под рукой нет линейки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента 18", 430х235х250 мм, пластик, Россия Сибртех (90805) - данный товар вы можете купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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