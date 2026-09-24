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Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704) купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704)

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Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 1
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 2
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 3
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 4
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 5
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 6
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 7
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 8
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 9
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 10
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 11
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 12
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 13
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 14
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 15
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 16
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 17
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 18
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 19
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 20
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 21
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 22
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 23
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 24
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 25
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 26
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 27
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 28
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 29
Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 1
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 2
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 3
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 4
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 5
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  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 9
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 10
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 11
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 12
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 13
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  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 15
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 16
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 17
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 18
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 19
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 20
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 21
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 22
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 23
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 24
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 25
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 26
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 27
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 28
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 29
  • Ящик для инструмента 17&quot;, 420х220х180 мм, пластик Россия Stels - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
42х22х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
1.2

Описание товара Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704)

Ящик для инструмента Stels 90704 из пластика, длиной 17"", габаритами 420 х 220 х 180 мм, предназначен для переноски и хранения инструментов, хозяйственных мелочей, рыболовных снастей. Крышка надежно закрывается, поэтому содержимое не рассыплется. Встроенные в крышку отделения обеспечивают быстрый доступ к крепежам и другим необходимым предметам. Большой ящик для хранения инструментов будет полезен дома, на даче, в гараже и на рыбалке.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
42х22х18
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента Stels 90704 из пластика, длиной 17"", габаритами 420 х 220 х 180 мм, предназначен для переноски и хранения инструментов, хозяйственных мелочей, рыболовных снастей. Крышка надежно закрывается, поэтому содержимое не рассыплется. Встроенные в крышку отделения обеспечивают быстрый доступ к крепежам и другим необходимым предметам. Большой ящик для хранения инструментов будет полезен дома, на даче, в гараже и на рыбалке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704) - по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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