Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 649022
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740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
42х22х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
1.2
Описание товара Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704)
Ящик для инструмента Stels 90704 из пластика, длиной 17"", габаритами 420 х 220 х 180 мм, предназначен для переноски и хранения инструментов, хозяйственных мелочей, рыболовных снастей. Крышка надежно закрывается, поэтому содержимое не рассыплется. Встроенные в крышку отделения обеспечивают быстрый доступ к крепежам и другим необходимым предметам. Большой ящик для хранения инструментов будет полезен дома, на даче, в гараже и на рыбалке.
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
42х22х18
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента Stels 90704 из пластика, длиной 17"", габаритами 420 х 220 х 180 мм, предназначен для переноски и хранения инструментов, хозяйственных мелочей, рыболовных снастей. Крышка надежно закрывается, поэтому содержимое не рассыплется. Встроенные в крышку отделения обеспечивают быстрый доступ к крепежам и другим необходимым предметам. Большой ящик для хранения инструментов будет полезен дома, на даче, в гараже и на рыбалке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента 17", 420х220х180 мм, пластик Россия Stels (90704) - по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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