Пояс Зубр 38654
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 269373
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х5
Вес, г.
300
Описание товара Пояс Зубр 38654
Пояс Зубр 38654 применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. Крепление для переноски молотка.
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Бренд
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
9
Страна производитель
Китай
Пояс Зубр 38654 применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. Крепление для переноски молотка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс Зубр 38654 - стоимость товара 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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