Органайзер Зубр Волга-20 38034-20
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), прозрачная верхняя крышка (1 шт.), съемные разнокалиберные внутренние лотки-стаканчики (20 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 344135
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), прозрачная верхняя крышка (1 шт.), съемные разнокалиберные внутренние лотки-стаканчики (20 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
42.0x33.5x6.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х6
Вес, г.
900
Описание товара Органайзер Зубр Волга-20 38034-20
Органайзер со съемными лотками, ЗУБР ВОЛГА-20 38034-20 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), прозрачная верхняя крышка (1 шт.), съемные разнокалиберные внутренние лотки-стаканчики (20 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
42.0x33.5x6.2
Страна производитель
Китай
Органайзер со съемными лотками, ЗУБР ВОЛГА-20 38034-20 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Органайзер Зубр Волга-20 38034-20 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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