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Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) купить с доставкой в Москве
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Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13)

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Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 1
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 2
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 3
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 4
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 5
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 6
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 7
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 8
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 9
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 10
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 11
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 12
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
13
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 1
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 2
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 3
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 4
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 5
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 6
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 7
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 8
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 9
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 10
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 11
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 12
  • Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13)
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х6
Вес, г.
600

Описание товара Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13)

Описание товара Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) Органайзер со съемными лотками ЗУБР ВОЛГА-13 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе. Смотрите также: Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) Органайзер со съемными лотками ЗУБР ВОЛГА-13 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе. Смотрите также: Аппараты для сварки труб , Кусачки и бокорезы , Малярно-штукатурный инструмент , Мультитулы , Наборы инструментов , Ножи строительные , Отвертки , Паяльники , Пилы ручные , Плоскогубцы и пассатижи , Системы хранения и транспортировки , Столярно-слесарный инструмент


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Органайзер Зубр Волга-13 (38034-13) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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