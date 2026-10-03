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Органайзер Stels (90708) купить с доставкой в Москве
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Органайзер Stels (90708)

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Органайзер Stels (90708) - фото 1
Органайзер Stels (90708) - фото 2
Органайзер Stels (90708) - фото 3
Органайзер Stels (90708) - фото 4
Органайзер Stels (90708) - фото 5
Органайзер Stels (90708) - фото 6
Органайзер Stels (90708) - фото 7
Органайзер Stels (90708) - фото 8
Органайзер Stels (90708) - фото 9
Органайзер Stels (90708) - фото 10
Органайзер Stels (90708) - фото 11
Органайзер Stels (90708) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик, PP (полипропилен)
Количество отделений
17
  • Органайзер Stels (90708) - фото 1
  • Органайзер Stels (90708) - фото 2
  • Органайзер Stels (90708) - фото 3
  • Органайзер Stels (90708) - фото 4
  • Органайзер Stels (90708) - фото 5
  • Органайзер Stels (90708) - фото 6
  • Органайзер Stels (90708) - фото 7
  • Органайзер Stels (90708) - фото 8
  • Органайзер Stels (90708) - фото 9
  • Органайзер Stels (90708) - фото 10
  • Органайзер Stels (90708) - фото 11
  • Органайзер Stels (90708) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Органайзер Stels (90708)
550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик, PP (полипропилен)
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
37х28х6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, г.
200

Описание товара Органайзер Stels (90708)

Органайзер из пластика Stels 90708 размером 370 х 280 х 60 мм позволяет обустроить практичное место хранения мелких деталей. Также его удобно брать с собой на выездные работы. Органайзер помогает поддерживать порядок в мастерской и предотвращает потерю деталей.



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Отзывы о товаре Органайзер Stels (90708)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик, PP (полипропилен)
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
37х28х6
Страна производитель
Россия
Описание
Органайзер из пластика Stels 90708 размером 370 х 280 х 60 мм позволяет обустроить практичное место хранения мелких деталей. Также его удобно брать с собой на выездные работы. Органайзер помогает поддерживать порядок в мастерской и предотвращает потерю деталей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Органайзер Stels (90708) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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