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Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко купить с доставкой в Москве
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Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко

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Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 1
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 2
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 3
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 4
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 5
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 6
Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
сталь
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 1
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 2
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 3
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 4
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 5
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 6
  • Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
сталь
Max нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко

Подвес для инструмента Сибртех 90281 со стальным сердечником, нержавеющими застежкой и кольцом, предотвращает падение инструмента весом до 10 кг во время выполнения работ на высоте. Растягивается до 140 см, поэтому даже на вытянутой руке с инструментом комфортно работать. Пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сердечник изготовлен из стали, полиуретановая оплетка защищает витки от деформации.
  • Надежное крепление к скобе или крюку — производитель предусмотрел стальные карабины и кольцо.
  • Высокий ресурс — кольцо и карабины устойчивы к коррозии и выдерживают длительное использование.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Подвес для инструмента - 1 шт
Материал
сталь
Max нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Описание

Подвес для инструмента Сибртех 90281 со стальным сердечником, нержавеющими застежкой и кольцом, предотвращает падение инструмента весом до 10 кг во время выполнения работ на высоте. Растягивается до 140 см, поэтому даже на вытянутой руке с инструментом комфортно работать. Пригодится на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сердечник изготовлен из стали, полиуретановая оплетка защищает витки от деформации.
  • Надежное крепление к скобе или крюку — производитель предусмотрел стальные карабины и кольцо.
  • Высокий ресурс — кольцо и карабины устойчивы к коррозии и выдерживают длительное использование.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвес для инструмента СИБРТЕХ 90281, макс. вес 10 кг, стальной сердечник, нержавеющие застежка и ко - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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