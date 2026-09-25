STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, съемные контейнеры (13 шт.), упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 737645
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Загружаем...
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540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, съемные контейнеры (13 шт.), упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
1
Описание товара STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724)
Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм STELS 90724 предусмотрен для хранения крепежа, рыболовных снастей и других хозяйственных мелочей. Для большего удобства контейнеры переставляются в любом варианте на усмотрение пользователя.
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, съемные контейнеры (13 шт.), упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
32.5x28x6
Страна производитель
Россия
Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм STELS 90724 предусмотрен для хранения крепежа, рыболовных снастей и других хозяйственных мелочей. Для большего удобства контейнеры переставляются в любом варианте на усмотрение пользователя.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
STELS Органайзер с контейнерами 325 х 280 х 60 мм (90724) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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