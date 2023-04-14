Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер
Материал
пластик
Количество отделений
21
Длина, м
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%470 руб. 620 руб.
В наличии
Код товара: 269984
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470 руб. -24%
620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер
Габаритные размеры, мм
320х260х50
Материал
пластик
Количество отделений
21
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х5
Вес, г.
390
Описание товара Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01
Stayer Space-13 38038-13_z01 пластиковый органайзер предназначен для хранения различных мелких предметов, метизов, а также аксессуаров для инструмента. Основание у данной модели черное, крышка прозрачная. В комплекте поставляются перегородки. Их предлагается установить внутрь, определить оптимальный размер и количество секций. Модель подходит для инструмента, расходных материалов и деталей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер
Габаритные размеры, мм
320х260х50
Материал
пластик
Количество отделений
21
Длина, м
32
Страна производитель
Китай
Stayer Space-13 38038-13_z01 пластиковый органайзер предназначен для хранения различных мелких предметов, метизов, а также аксессуаров для инструмента. Основание у данной модели черное, крышка прозрачная. В комплекте поставляются перегородки. Их предлагается установить внутрь, определить оптимальный размер и количество секций. Модель подходит для инструмента, расходных материалов и деталей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Яркие цвета пластика
Крепкий
Крышка плотно прилегает
Недостатки:
Заусенцы внутри ячеек после литья.
Комментарий:
Ящик сделан качественно. Защелки держат хорошо и крышка сама не открывается. Удобно переносить метизы. Практически полный аналог некогда повсеместно распространённого Blocker Leader, но в отличие от оного с небольшой недоработкой (заусенцы), которую можно исправить канцелярским ножом.
Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Органайзер Stayer Space-13 38038-13_z01
Достоинства:
Яркие цвета пластика
Крепкий
Крышка плотно прилегает
Недостатки:
Заусенцы внутри ячеек после литья.
Комментарий:
Ящик сделан качественно. Защелки держат хорошо и крышка сама не открывается. Удобно переносить метизы. Практически полный аналог некогда повсеместно распространённого Blocker Leader, но в отличие от оного с небольшой недоработкой (заусенцы), которую можно исправить канцелярским ножом.