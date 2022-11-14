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Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03

1 Отзывы
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Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 281181
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х13
Вес, г.
460

Описание товара Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03

Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03 изготовлен из легкого и прочного пластика. Модель представляет собой вместительный органайзер для хранения инструментов и различных принадлежностей.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03

14.11.2022
semenov

Достоинства:
Пластик крепкий, не пахнет, шарнирные соединения работают четко.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Хороший ящик. И выглядит красиво и пользовать приятно.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03 изготовлен из легкого и прочного пластика. Модель представляет собой вместительный органайзер для хранения инструментов и различных принадлежностей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.11.2022
semenov

Достоинства:
Пластик крепкий, не пахнет, шарнирные соединения работают четко.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Хороший ящик. И выглядит красиво и пользовать приятно.


Ящик для инструмента Stayer Vega-12 38105-13_z03 - по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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