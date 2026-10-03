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Органайзер СибрТех (90738) купить с доставкой в Москве
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Органайзер СибрТех (90738)

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Органайзер СибрТех 90738 - фото 1
Органайзер СибрТех 90738 - фото 2
Органайзер СибрТех 90738 - фото 3
Органайзер СибрТех 90738 - фото 4
Органайзер СибрТех 90738 - фото 5
Органайзер СибрТех 90738 - фото 6
Органайзер СибрТех 90738 - фото 7
Органайзер СибрТех 90738 - фото 8
Органайзер СибрТех 90738 - фото 9
Органайзер СибрТех 90738 - фото 10
Органайзер СибрТех 90738 - фото 11
Органайзер СибрТех 90738 - фото 12
Органайзер СибрТех 90738 - фото 13
Органайзер СибрТех 90738 - фото 14
Органайзер СибрТех 90738 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
32
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 1
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 2
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 3
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 4
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 5
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 6
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 7
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 8
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 9
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 10
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 11
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 12
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 13
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 14
  • Органайзер СибрТех 90738 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Органайзер СибрТех (90738)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
32
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х2
Вес, г.
450

Описание товара Органайзер СибрТех (90738)

Двухсторонний органайзер Сибртех 90738 размером 295 х 220 х 76 мм помогает рассортировать мелкие вещи и хранить их в порядке и безопасности. В него можно положить снасти, крепеж, элементы рукоделия и т.д. Органайзер не занимает много места, поэтому его можно поместить под кровать, на стеллаж и в другие укромные места. Преимущества Полипропиленовый корпус отличается прочностью и износостойкостью, поэтому обеспечивает защиту вещей от пыли и влаги. Благодаря прозрачной крышке можно быстро просматривать содержимое органайзера. Органайзер оснащен 32 секциями различного размера для удобства хранения мелких и крупных предметов. За счет наличия ручки органайзер удобно транспортировать и брать на выездные работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер СибрТех (90738)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
32
Страна производитель
Россия
Описание
Двухсторонний органайзер Сибртех 90738 размером 295 х 220 х 76 мм помогает рассортировать мелкие вещи и хранить их в порядке и безопасности. В него можно положить снасти, крепеж, элементы рукоделия и т.д. Органайзер не занимает много места, поэтому его можно поместить под кровать, на стеллаж и в другие укромные места. Преимущества Полипропиленовый корпус отличается прочностью и износостойкостью, поэтому обеспечивает защиту вещей от пыли и влаги. Благодаря прозрачной крышке можно быстро просматривать содержимое органайзера. Органайзер оснащен 32 секциями различного размера для удобства хранения мелких и крупных предметов. За счет наличия ручки органайзер удобно транспортировать и брать на выездные работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Органайзер СибрТех (90738) - этот товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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