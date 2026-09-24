Ящик для инструмента 13", 324х165х137 мм, пластик, Россия Сибртех (90803)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток с ручкой
Материал
пластик
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 649020
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420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток с ручкой
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
32.4х16.5х13.7
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х17х14
Вес, г.
520
Описание товара Ящик для инструмента 13", 324х165х137 мм, пластик, Россия Сибртех (90803)
Ящик для инструмента Сибртех 90803 из пластика, 13 дюймов, 324 х 165 х 137 мм, — удобное вместилище для инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. На крышку нанесена измерительная шкала в сантиметрах и дюймах, поэтому можно проводить измерения, даже если под рукой нет линейки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, лоток с ручкой
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
32.4х16.5х13.7
Страна производитель
Россия
Ящик для инструмента Сибртех 90803 из пластика, 13 дюймов, 324 х 165 х 137 мм, — удобное вместилище для инструментов, бытовых мелочей, рыболовных снастей. На крышку нанесена измерительная шкала в сантиметрах и дюймах, поэтому можно проводить измерения, даже если под рукой нет линейки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента 13", 324х165х137 мм, пластик, Россия Сибртех (90803) - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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