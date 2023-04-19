Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01
Система хранения и транспортировки Kraftool идеально подходит для профессионалов, которые ценят порядок и удобство в работе. Эта сумка для инструментов, выполненная из качественного нейлона, обеспечивает долговечность и надежную защиту ваших инструментов. С весом всего 2 кг, она является легкой и удобной в переноске, что делает её идеальным выбором как для работы на выезде, так и для хранения инструментов в мастерской. Сумка оснащена 25 отделениями, что позволяет систематизировать и легко находить необходимые инструменты и аксессуары. Каждое отделение спроектировано таким образом, чтобы вместить различные типы инструментов, от самых мелких до более габаритных. Благодаря продуманному дизайну, каждый предмет в вашей коллекции будет находиться на своем месте, что значительно экономит время и улучшает продуктивность. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, и эта сумка для инструментов не является исключением. Она станет надежным помощником в вашем арсенале оборудования, упрощая процесс транспортировки и хранения инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитСумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов,...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов ЗУБР МОДУЛЬ-15, 440 х 310 х 15...
-
В наличииЦена 2 520 руб. 2 792 руб.630 руб. в СплитСумка поясная для инструмента Stayer 38612
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитСумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, напл...
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитЯщик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/17, 4...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов STAYER PROXIMA-19, 498 х 289...
-
В наличииЦена 2 710 руб. 3 422 руб.678 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Профессионал Спутник-18 38153-18
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитЯщик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 4...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитСумка для инструмента, 500х280х290мм, выдвижная рукоятка, колеса...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитЯщик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-13, 340 х 290 х 15...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитЯщик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 24...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу в подарок, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Сумка бомба смело можно брать
Достоинства:
Комментарий:
крутяцкая очень сумка,но если набить ее полностью инструментом то тяжеловато получается, если бы выбирал сейчас то взял бы меньше форматом
Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу в подарок, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Сумка бомба смело можно брать
Достоинства:
Комментарий:
крутяцкая очень сумка,но если набить ее полностью инструментом то тяжеловато получается, если бы выбирал сейчас то взял бы меньше форматом