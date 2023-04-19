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Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01

3 Отзывы
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Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 1
Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 2
Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 3
Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
25
  • Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 1
  • Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 2
  • Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 3
  • Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01
2 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х33х5
Вес, кг.
1.9

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01

Система хранения и транспортировки Kraftool идеально подходит для профессионалов, которые ценят порядок и удобство в работе. Эта сумка для инструментов, выполненная из качественного нейлона, обеспечивает долговечность и надежную защиту ваших инструментов. С весом всего 2 кг, она является легкой и удобной в переноске, что делает её идеальным выбором как для работы на выезде, так и для хранения инструментов в мастерской. Сумка оснащена 25 отделениями, что позволяет систематизировать и легко находить необходимые инструменты и аксессуары. Каждое отделение спроектировано таким образом, чтобы вместить различные типы инструментов, от самых мелких до более габаритных. Благодаря продуманному дизайну, каждый предмет в вашей коллекции будет находиться на своем месте, что значительно экономит время и улучшает продуктивность. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, и эта сумка для инструментов не является исключением. Она станет надежным помощником в вашем арсенале оборудования, упрощая процесс транспортировки и хранения инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала мужу в подарок, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2023
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка бомба смело можно брать
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2022
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
крутяцкая очень сумка,но если набить ее полностью инструментом то тяжеловато получается, если бы выбирал сейчас то взял бы меньше форматом



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
25
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Kraftool идеально подходит для профессионалов, которые ценят порядок и удобство в работе. Эта сумка для инструментов, выполненная из качественного нейлона, обеспечивает долговечность и надежную защиту ваших инструментов. С весом всего 2 кг, она является легкой и удобной в переноске, что делает её идеальным выбором как для работы на выезде, так и для хранения инструментов в мастерской. Сумка оснащена 25 отделениями, что позволяет систематизировать и легко находить необходимые инструменты и аксессуары. Каждое отделение спроектировано таким образом, чтобы вместить различные типы инструментов, от самых мелких до более габаритных. Благодаря продуманному дизайну, каждый предмет в вашей коллекции будет находиться на своем месте, что значительно экономит время и улучшает продуктивность. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, и эта сумка для инструментов не является исключением. Она станет надежным помощником в вашем арсенале оборудования, упрощая процесс транспортировки и хранения инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала мужу в подарок, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2023
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка бомба смело можно брать
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2022
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
крутяцкая очень сумка,но если набить ее полностью инструментом то тяжеловато получается, если бы выбирал сейчас то взял бы меньше форматом


Сумка для инструмента Kraftool 38714-24_z01 - стоимость товара 2600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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