Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19)
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Характеристики
Описание товара Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19)
Металлический раздвижной ящик для инструментов ЗУБР Профессионал Ярус-5/19 представляет собой надежное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размеры составляют 470x210x225 мм, что делает его достаточно компактным для удобного размещения в мастерской или гараже. Ящик выполнен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Раздвижные секции позволяют легко организовать пространство внутри, обеспечивая быстрый доступ к необходимым инструментам. Отсутствие замка и колес делает его простым и легким в использовании, а металлическая ручка обеспечивает удобство при переноске. Черно-синий цвет придает изделию современный и стильный вид. Этот ящик идеально подходит для бытового использования, обеспечивая надежное хранение инструментов весом до 4.8 кг.
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