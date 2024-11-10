Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%2 710 руб. 3 422 руб.
В наличии
Код товара: 350614
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Загружаем...
2 710 руб. -21%
3 422 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
590х270х255
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х27х26
Вес, кг.
2.68
Описание товара Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
Корпус из прочного пластика выдерживает ударные и весовые нагрузки. Съемная полка для размещения мелких предметов и востребованных инструментов. Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов. При открытии крышка остается в вертикальном положении. Габариты: 590 х 270 х 255 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
590х270х255
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Корпус из прочного пластика выдерживает ударные и весовые нагрузки. Съемная полка для размещения мелких предметов и востребованных инструментов. Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов. При открытии крышка остается в вертикальном положении. Габариты: 590 х 270 х 255 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Очень Удобен для хранения и переноски ручного инструмента. Отличный дизайн. Муж очень доволен. Прекрасная покупка. Рекомендую.
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 - по цене 2710 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Очень Удобен для хранения и переноски ручного инструмента. Отличный дизайн. Муж очень доволен. Прекрасная покупка. Рекомендую.