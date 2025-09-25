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Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 661362
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Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние, 661362

1 Отзывы
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Уценка
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец, сломана верхняя крышка;
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
  • Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 1
  • Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 2
  • Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 3
  • Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
810 руб.  2 710 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние
810 руб. -70%
2 710 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец, сломана верхняя крышка;
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
590 x 270 x 260 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х26х26
Вес, кг.
2.6

Описание товара Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние

Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Тип: ящик для инструментов
  • Назначение: для ручного инструмента
  • Материал замков: пластик
  • Материал корпуса: пластик
  • Функции и особенности: крышка с органайзером; съемный лоток
  • Высота, в миллиметрах: 255
  • Длина, в миллиметрах: 270
  • Страна-производитель: Германия
  • Ширина, в миллиметрах: 590
  • Вес, в килограммах: 2.68
Комплектность: ящик
Причина уценки: витринный образец, сломана верхняя крышка;



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние

Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Pavel S.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, пользуюсь такими давно, если аккуратно закрывать и не трамбовать ногой, прослужит долго,в связи с увеличением инструмента, подкупаю по необходимости.



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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец, сломана верхняя крышка;
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
590 x 270 x 260 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Тип: ящик для инструментов
  • Назначение: для ручного инструмента
  • Материал замков: пластик
  • Материал корпуса: пластик
  • Функции и особенности: крышка с органайзером; съемный лоток
  • Высота, в миллиметрах: 255
  • Длина, в миллиметрах: 270
  • Страна-производитель: Германия
  • Ширина, в миллиметрах: 590
  • Вес, в килограммах: 2.68
Комплектность: ящик
Причина уценки: витринный образец, сломана верхняя крышка;


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Pavel S.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, пользуюсь такими давно, если аккуратно закрывать и не трамбовать ногой, прослужит долго,в связи с увеличением инструмента, подкупаю по необходимости.


Уцененный товар Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-24 38167-24 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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